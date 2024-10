Un médecin britannique tente un acte dévastateur sous couvert d’un vaccin : découvrez cette histoire glaçante

Un plan machiavélique démasqué #

Thomas Kwan, un médecin généraliste de 53 ans, a reconnu avoir tenté de tuer le compagnon de sa mère en lui administrant un prétendu vaccin contre le Covid-19. Ce geste, loin d’être un acte de bienveillance, cachait une intention mortelle.

Le tribunal de Newcastle a été le théâtre de révélations sur les motivations sombres de Kwan, notamment son désir d’hériter de la fortune de sa mère. Une affaire qui mêle trahison familiale et crime, et qui révèle comment un respecté médecin a trahi sa profession et sa famille.

Un déguisement pour tromper #

Le jour de l’acte, Kwan s’est métamorphosé, adoptant l’apparence d’un infirmier du service de santé national britannique (NHS). Vêtu de manière à ne pas éveiller les soupçons, il a manipulé sa victime, Patrick O’Hara, en lui faisant croire à une initiative de soins communautaires. Une visite qui s’est transformée en cauchemar pour O’Hara.

À lire Voici comment le risotto à la betterave et feta peut transformer votre repas en festin coloré et savoureux

Après l’injection de la substance toxique, Kwan a rapidement quitté les lieux, laissant derrière lui une victime en proie à une douleur atroce. Ce n’est que le lendemain, face à l’aggravation de son état, que O’Hara a été contraint de chercher de l’aide médicale d’urgence, révélant ainsi l’horrible vérité.

Les conséquences d’une trahison #

La substance injectée par Kwan était loin d’être anodine. Elle a provoqué chez O’Hara une fasciite nécrosante, une infection grave nécessitant des interventions chirurgicales drastiques pour sauver sa vie. Ce cas extrême démontre les longueurs auxquelles Kwan était prêt à aller pour atteindre ses objectifs égoïstes.

Les enquêteurs ont découvert chez Kwan des substances chimiques et des documents qui prouvent son expertise dans l’utilisation de poisons. Une découverte qui a ébranlé non seulement sa famille mais aussi la communauté médicale, soulevant des questions sur l’éthique et la confiance que nous accordons aux professionnels de santé.

Un acte prémédité de longue date.

Une expertise médicale détournée en outil de crime.

Des conséquences médicales et légales graves pour Kwan.

Cette affaire sordide nous rappelle combien les actions d’un seul individu peuvent ébranler la confiance dans des institutions aussi cruciales que le secteur médical. Elle soulève également des questions sur la surveillance et les contrôles en place pour détecter les abus de position et de connaissances spécialisées. Une histoire choquante d’abus de confiance et de manipulation qui continuera de hanter tous ceux qui en entendent parler.

À lire Les forains de Bayonne se mobilisent : une lutte savoureuse pour la tradition et le goût de la fête