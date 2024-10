Une escapade en Bretagne : découvrez une maison en pierres avec jardin, à deux pas de Brest et des plages

Charme et caractère d’une bâtisse bretonne #

C’est ici que se dresse une magnifique maison en pierres datant de 1905, rénovée avec soin pour allier tradition et modernité. Son jardin soigné de près de 2800 m2 respire la tranquillité et invite à la détente en toute intimité.

Cette demeure de 150 m2, initialement composée de trois corps de ferme, a été méticuleusement transformée pour ne faire qu’un. Tout en préservant l’âme de ce patrimoine rural, des touches contemporaines ont été apportées pour offrir confort et esthétique sans pareil à ses résidents.

L’intérieur, un mélange subtil de fonctionnalité et d’esthétique #

Au rez-de-chaussée, un accueillant hall d’entrée ouvre sur une vaste pièce de vie. Cette dernière, baignée de lumière grâce à une véranda, s’étend vers un jardin agrémenté d’une terrasse contemporaine, parfaite pour les jours ensoleillés. La cuisine, ouverte et entièrement équipée, est conçue pour des moments de partage et de convivialité.

L’espace nuit au rez-de-chaussée comprend une chambre douillette suivie d’une pièce dédiée au sport, tandis qu’une salle de bain complète offre à la fois douche et baignoire pour un confort maximal. L’étage révèle un agencement astucieux avec des espaces dédiés à la détente, comme le palier transformé en coin musique, augmentant ainsi le charme de cette maison.

Un jardin qui éveille les sens et invite au partage #

À l’extérieur, la propriété se pare de multiples attraits qui séduiront les amoureux de nature et de gastronomie. Un cabanon en bois et une serre ajoutent une touche bucolique et pratique pour les jardiniers amateurs. Le clou du spectacle reste sans doute le four à pizza, promesse de soirées mémorables entre amis ou en famille.

Le jardin, véritable oasis de verdure, est conçu pour offrir des zones d’ombre et de soleil, permettant ainsi de profiter de chaque instant à l’extérieur, que ce soit pour se relaxer, jouer ou cultiver son petit potager.

Les points forts de cette propriété ne s’arrêtent pas là :

Proximité de Brest et des plages du pays d’Iroise.

Accès facile aux commodités urbaines tout en jouissant d’un cadre champêtre.

Respect de l’environnement avec des installations comme une pompe à chaleur et un système d’assainissement par phytoépuration.

Que vous soyez à la recherche d’un lieu de vie paisible pour votre famille ou d’un pied-à-terre près de la mer, cette maison exceptionnelle promet d’enrichir votre quotidien par son charme, son confort et sa fonctionnalité. Un véritable bijou dans le Finistère qui attend de dévoiler tous ses secrets lors de votre prochaine visite.