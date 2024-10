Une recette de brownie révolutionnaire qui va ravir vos papilles et émerveiller votre table

Une douceur irrésistible à découvrir #

Laissez-vous séduire par un brownie pas comme les autres, une création de la talentueuse pâtissière Claire Heitzler. Sa version du brownie combine noisettes, amandes et noix de cajou pour un résultat croustillant à l’extérieur et incroyablement moelleux à l’intérieur.

Dans le monde de la pâtisserie, Claire Heitzler est reconnue pour son approche délicate et raffinée. Élue meilleure pâtissière en 2012, elle continue d’impressionner avec des desserts qui marient à la perfection textures et saveurs. Son brownie est devenu une véritable signature qui met en valeur son expertise et sa créativité.

Les secrets d’une recette exquise #

Pour préparer ce dessert qui peut régaler jusqu’à quatre gourmands, commencez par préchauffer votre four à 180 °C. Faites fondre 50 g de chocolat noir de qualité, car c’est la base gustative de votre brownie. Pendant ce temps, battez deux œufs avec 110 g de sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse et devienne mousseux.

Ensuite, travaillez 110 g de beurre jusqu’à obtenir une consistance crémeuse. Ajoutez-y le mélange de chocolat fondu, les œufs battus, 50 g de farine, et mélangez délicatement. Intégrez 50 g de noix de cajou, de noisettes et d’amandes concassées, en gardant une petite quantité pour la décoration. Versez le tout dans un moule et parsemez des fruits secs restants avant de mettre au four.

Les astuces pour un brownie parfait #

Choisir des ingrédients de premier choix est crucial pour réussir ce brownie. Optez pour un chocolat de couverture avec un minimum de 66 % de cacao. Cela garantira une richesse en goût et une texture idéale. Concernant les fruits secs, privilégiez des produits non salés et de haute qualité, comme les noisettes du Piémont, pour leur saveur intense.

Ne vous limitez pas à suivre la recette à la lettre : personnalisez votre brownie en ajoutant des pépites de chocolat ou en accompagnant chaque part d’une quenelle de glace à la vanille ou à la noisette. Servez-le tiède pour un cœur fondant ou laissez-le refroidir pour un enrobage plus croustillant.

En résumé, la recette du brownie de Claire Heitzler est une véritable invitation à la gourmandise. Voici les ingrédients essentiels pour le réussir :

50 g de chocolat noir de qualité

2 œufs

110 g de sucre

110 g de beurre doux

50 g de farine

50 g de noix de cajou, noisettes et amandes, concassées