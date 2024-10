Découvrez comment réaliser de délicieuses petites pizzas au taleggio, oignon et pousses d’épinards

Imaginez un mélange de saveurs douces et relevées, nichées sur une base croustillante et dorée.

Introduction aux saveurs uniques #

Les petites pizzas au taleggio, oignon, et pousses d’épinards offrent une expérience culinaire où chaque bouchée est un voyage. Dans cet article, nous explorons comment vous pouvez recréer cette merveille gastronomique chez vous.

Ces pizzas, parfaites pour un dîner entre amis ou en famille, combinent la douceur du fromage taleggio avec la fraîcheur des épinards et le croquant de l’oignon, le tout relevé d’une touche subtile d’origan et de poire.

Les secrets d’une pâte parfaite #

La base de toute bonne pizza réside dans sa pâte. Pour ces petites pizzas, commencez par dissoudre 10 g de levure fraîche dans un peu d’eau tiède avec 8 g de sucre. Cela active la levure, essentielle pour une pâte aérée et légère. Ensuite, mélangez ce liquide avec 250 g de farine T45 et 25 g d’huile d’olive, sans oublier une pincée de sel pour relever le goût.

Laissez la pâte reposer pendant environ 2 heures à température ambiante. Ce temps permet à la pâte de développer toutes ses saveurs et de devenir suffisamment élastique pour être étalée facilement, formant ainsi la base idéale pour nos garnitures choisies.

Une garniture riche en goût #

Le taleggio, fromage italien crémeux, est le cœur de notre garniture. Il fond magnifiquement bien, créant une texture riche et enveloppante. Coupez le taleggio en tranches fines et répartissez-le sur la pâte. Ajoutez ensuite des rondelles d’oignon et une poire émincée pour une touche de douceur inattendue.

Juste avant d’enfourner, ajoutez une poignée de pousses d’épinards frais et quelques jaunes d’œufs pour un fini riche et gourmand. Une pincée de sel et de poivre, ainsi qu’un filet d’huile d’olive, viendront parfaire ces petites pizzas avant de les passer au four préchauffé pour une cuisson rapide de 5 à 10 minutes.

Nombre de personnes: 4

Temps de préparation: 20 minutes

Temps de cuisson: 5 à 10 minutes

Temps de repos: 2 heures

Degré de difficulté: Facile

Coût: Bon marché

Ces petites pizzas au taleggio, oignon et pousses d’épinards ne sont pas seulement un régal pour les papilles, mais aussi un plaisir pour les yeux. Servez-les chaudes, directement sorties du four, pour un maximum de plaisir. Elles sont idéales comme entrée ou même comme plat principal accompagné d’une salade verte. Bon appétit!

