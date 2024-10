Découvrez comment réaliser des energy balls aux flocons d’avoine sans sucre pour régaler vos papilles et booster votre énergie!

Introduction aux energy balls #

Elles sont non seulement délicieuses mais aussi très faciles à préparer.

Leur composition à base de flocons d’avoine, de noix et de dattes offre une excellente source de fibres, de protéines et de graisses saines, le tout sans ajout de sucre, ce qui les rend parfaites pour ceux qui surveillent leur consommation de sucre.

Les composants nutritifs clés #

La base de ces boules d’énergie réside dans les flocons d’avoine qui sont riches en fibres solubles, contribuant ainsi à une sensation de satiété prolongée. Les noix, telles que les amandes ou les noisettes, apportent des acides gras essentiels et des protéines.

Les dattes agissent comme un liant naturel et ajoutent une touche de douceur sans avoir recours au sucre raffiné. Elles sont aussi une bonne source de potassium et de fibres. L’ajout de beurre de cacahuète ou d’amande enrichit ces bouchées d’une texture crémeuse et d’une saveur profonde.

Guide pas à pas pour la préparation #

Commencez par mixer les flocons d’avoine et les noix de votre choix jusqu’à obtenir une texture sableuse. Incorporez les dattes dénoyautées pour lier le mélange. Une fois cette étape réalisée, ajoutez le beurre de cacahuète et l’huile de coco, puis mixez à nouveau jusqu’à ce que la pâte devienne homogène et légèrement collante.

Formez de petites boules avec la pâte obtenue. Pour une touche croquante, vous pouvez les rouler dans des noix concassées. Laissez-les ensuite reposer au réfrigérateur pendant environ 30 minutes avant de les savourer, permettant ainsi aux saveurs de se mélanger parfaitement.

Nombre de personnes: 4

Quantité: 12 energy balls

Temps de préparation: 10 minutes

Temps de repos: 30 minutes

Degré de difficulté: Très facile

Coût: Abordable

Les energy balls se conservent parfaitement au réfrigérateur pendant une semaine si elles sont placées dans une boîte hermétique. Pour varier les plaisirs, n’hésitez pas à ajouter à votre préparation des ingrédients comme du cacao en poudre, des graines de sésame ou des copeaux de noix de coco. Ces petites adaptations permettront de renouveler les saveurs et d’apporter une nouvelle dimension à votre snack santé.

Ces boules d’énergie aux flocons d’avoine sont une excellente alternative aux en-cas industriels souvent chargés en sucres et en additifs. Faciles à emporter, elles seront vos meilleures alliées pour un coup de pouce nutritif rapide, que ce soit au bureau, après le sport ou lors de vos déplacements.