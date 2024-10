Découvrez comment transformer votre dîner avec le bœuf bourguignon et la purée de patates douces : un festin pour vos papilles!

Préparation du bœuf bourguignon #

La veille, mélangez 800 g de bœuf en dés avec du thym, des feuilles de laurier et une bouteille de vin rouge. Laissez reposer cette préparation au réfrigérateur pour imprégner la viande des arômes riches et complexes du vin.

Le lendemain, égouttez la viande en conservant le vin. Faites chauffer de l’huile dans une grande poêle, saisissez le bœuf jusqu’à obtenir une coloration dorée, puis déglacez la poêle avec une partie du vin mariné pour récupérer les sucs de cuisson.

Cuisson et ajout des légumes #

Dans une cocotte, faites revenir carottes, oignons et ail dans un peu d’huile. Ajoutez ensuite la purée de tomates et un cube de bouillon de bœuf. Intégrez le bœuf et versez le vin de la marinade et de la poêle, ainsi que de l’eau. Laissez mijoter à couvert.

Après une heure de cuisson à feu doux, ajoutez des patates douces en dés et des champignons. Poursuivez la cuisson jusqu’à ce que la viande soit parfaitement tendre et que les légumes soient fondants.

Réalisation de la purée de patates douces #

Commencez par éplucher et couper en dés les patates douces, puis faites-les cuire dans de l’eau bouillante salée avec une feuille de laurier. Une fois tendres, égouttez-les et écrasez-les avec du beurre, de la crème fraîche et de la cannelle pour une purée onctueuse et parfumée.

Assaisonnez la purée selon vos préférences. Une pincée de sel et de poivre noir peut grandement relever les saveurs. Servez cette purée douce et veloutée comme accompagnement idéal de votre bœuf bourguignon.

Voici quelques conseils pour réussir votre plat :

Préparez votre bœuf bourguignon la veille pour intensifier les saveurs.

Assurez-vous de bien mariner la viande pour qu’elle soit tendre et savoureuse.

Servez ce plat avec une purée de patates douces pour un contraste sucré-salé exquis.

Cette recette traditionnelle française, accompagnée de sa touche sucrée de patates douces, promet de régaler tous vos convives et de transformer votre repas en un véritable moment gastronomique. Savourez chaque bouchée de ce plat réconfortant qui a traversé les âges en apportant convivialité et chaleur dans les foyers.