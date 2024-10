Découvrez la recette des cookies s’more pour un goûter irrésistible qui ravira petits et grands

Laissez-vous séduire par une version revisité des s'mores traditionnels, où les cookies maison remplacent les biscuits classiques pour un résultat plus riche et savoureux.

Une touche originale pour vos s’mores #

Les cookies, à la texture moelleuse et légèrement croustillante, apportent une dimension gourmande incomparable à ce dessert.

Ajouter des morceaux de guimauve fondue directement dans votre pâte à cookies transforme chaque bouchée en une expérience délicieusement fondante. Imaginez le mélange entre le chocolat chaud, la guimauve grillée et un cookie beurré : c’est le paradis des gourmands !

Choisir le bon cookie pour un s’more parfait #

La clé d’un s’more exceptionnel réside dans le choix du cookie. Un classique aux pépites de chocolat fait toujours l’affaire, mais pourquoi ne pas explorer de nouvelles saveurs ? Un cookie tout chocolat ou agrémenté de noix de pécan peut offrir un contraste fascinant avec la douceur de la guimauve.

Assurez-vous que vos cookies restent moelleux au centre. Cette texture est essentielle pour équilibrer les saveurs et garantir que chaque bouchée soit aussi satisfaisante que la première. C’est cette attention aux détails qui transformera votre goûter en un moment inoubliable.

Préparez vos propres cookies s’more en un clin d’œil #

Commencez par préchauffer votre four et mélangez beurre et sucre jusqu’à obtenir une consistance crémeuse. L’ajout de l’œuf, suivi de la farine et de la levure, prépare le terrain pour les pépites de chocolat et les morceaux de guimauve.

La magie opère vraiment lors de la cuisson : les cookies doivent sortir du four dorés mais encore moelleux à cœur. L’étape finale, voir la guimauve griller et assembler le s’more tandis que le chocolat commence à fondre, est un spectacle en soi. Servir chaud pour une expérience gustative optimale.

100 g de beurre mou

150 g de sucre roux

1 œuf

200 g de farine

1/2 c. à café de levure chimique

100 g de pépites de chocolat noir

50 g de guimauves coupées en petits morceaux

8 carrés de chocolat au lait ou noir

8 grosses guimauves entières

Personnalisation de vos cookies s’mores #

Le cookie s’more offre une toile de fond idéale pour exprimer votre créativité. Ajoutez des morceaux de chocolat blanc pour une douceur accrue ou des noix de macadamia pour un croquant supplémentaire. Une pincée de sel de mer avant la cuisson peut aussi intensifier les saveurs chocolatées.

Chaque variation apporte sa propre personnalité à ce dessert classique, permettant à tous de découvrir de nouvelles saveurs et textures. L’essentiel est de s’amuser en cuisine tout en régaling vos proches avec des créations uniques et délicieuses.