Découvrez le secret de Laurent Mariotte pour un coulis de tomate révolutionnaire qui éveillera vos papilles

La fin de l'été rime souvent avec la disparition progressive des tomates juteuses et mûres sur les étals.

La magie du coulis maison #

Cependant, Laurent Mariotte, expert culinaire, nous dévoile une technique pour prolonger le plaisir de ces saveurs estivales : la préparation d’un coulis de tomate maison. Avec cette méthode, même les tomates légèrement abîmées trouvent une seconde vie.

Les bases de la recette sont simples : 3 kg de tomates mûres sont nécessaires pour réaliser entre 4 et 6 bocaux de ce nectar rouge. Après les avoir soigneusement lavées et coupées, il suffit de les passer au moulin à légumes, à la manière des cuisiniers italiens, pour en extraire la pulpe et le jus.

Un ingrédient surprenant pour sublimer le goût #

Laurent Mariotte ne se contente pas de suivre la recette traditionnelle du coulis de tomate. Dans sa marmite, un mélange d’huile d’olive, d’ail râpé, de romarin, et surtout, une cuillère à soupe de curcuma vient enrichir le coulis. Cette épice, bien que peu commune dans les sauces tomate, s’accorde parfaitement avec la douce acidité de la tomate, apportant une dimension supplémentaire au goût.

En plus de ces saveurs, une astuce italienne ancestrale est utilisée pour adoucir l’acidité naturelle des tomates : un quignon de pain, ajouté durant la cuisson. Ce dernier est retiré en fin de cuisson, juste avant que le coulis ne soit prêt à être mis en bocaux ou à être congelé.

Les secrets d’une conservation optimale #

La stérilisation des bocaux pendant la cuisson du coulis est une étape clé pour sa conservation. Ce processus garantit une fermeture hermétique qui permet de garder le coulis jusqu’à un an, à condition de le stocker dans un endroit sec et à l’abri de la lumière. Pour ceux qui préfèrent une méthode plus rapide, la congélation offre une alternative pratique, bien que les récipients ne doivent pas être recongelés une fois ouverts.

Une fois le coulis prêt, il est important de retirer les éléments aromatiques comme le pain et le romarin, de goûter et d’ajuster l’assaisonnement si nécessaire, puis de laisser refroidir avant de procéder à la mise en bocaux ou au remplissage des récipients de congélation.

Voici quelques conseils supplémentaires pour utiliser au mieux votre coulis :

Intégrez-le dans vos sauces pour pâtes pour un dîner rapide et savoureux.

Utilisez-le comme base pour des pizzas maison, apportant une touche de fraîcheur même en hiver.

Considérez l’ajout de votre coulis dans des soupes ou des ragoûts pour enrichir les saveurs.

Ce coulis de tomate, enrichi par des astuces et des saveurs uniques, est plus qu’une simple sauce, c’est un voyage gustatif qui prolonge l’été dans votre cuisine.