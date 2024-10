Découvrez les 10 produits du quotidien contenant de l’huile de palme et leurs meilleures alternatives

L’huile de palme cachée dans vos produits préférés #

Des biscuits apéritifs aux boissons sucrées, cette huile se faufile partout, souvent à notre insu.

Face à cette omniprésence, Foodwatch a pris les devants en épinglant dix produits courants qui contiennent de l’huile de palme. L’organisation propose également des alternatives plus saines et tout aussi savoureuses, sans cet ingrédient controversé.

Des alternatives saines et accessibles #

L’alternative à l’huile de palme n’est pas seulement une question de santé, c’est aussi une question de choix éthique et écologique. Par exemple, les biscottes Heudebert traditionnelles, riches en huile de palme, ont une version équivalente chez Carrefour qui utilise de l’huile de colza, bien moins nocive pour l’environnement.

Il en va de même pour les biscuits apéritifs de la marque Belin. La variante proposée par Carrefour élimine complètement l’huile de palme, optant pour des huiles plus responsables comme le tournesol ou le colza, prouvant ainsi que le plaisir gustatif peut rimer avec responsabilité environnementale.

Pourquoi éviter l’huile de palme ? #

L’huile de palme est au centre de nombreuses controverses, principalement en raison de son impact défavorable sur l’environnement. La déforestation massive en Asie du Sud-Est, nécessaire pour sa production, menace la biodiversité et contribue au réchauffement climatique.

Sur le plan de la santé, l’huile de palme est souvent critiquée pour sa richesse en acides gras saturés, susceptibles de contribuer à l’augmentation du cholestérol LDL, connu pour être un facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Savoir choisir ses produits est donc crucial pour une alimentation équilibrée.

Pour vous aider à mieux choisir, voici une liste de produits courants contenant de l’huile de palme et leurs alternatives :

Biscuits apéritifs Belin : alternative chez Carrefour sans huile de palme

Biscottes Heudebert : version Carrefour Classic sans huile de palme

Boissons sucrées diverses : vérifiez les étiquettes pour les versions sans huile de palme

Soupes préparées : optez pour des marques ou des recettes maison sans ingrédients cachés

En choisissant des produits sans huile de palme, vous faites un geste pour la planète et pour votre santé. Vérifiez toujours les étiquettes et préférez les alternatives proposées par des marques conscientes des enjeux environnementaux et sanitaires. Ensemble, faisons de l’alimentation responsable une priorité.