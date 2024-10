Léonidas fait vibrer vos papilles avec ses créations automnales et d’Halloween – Découvrez les gourmandises qui vous feront frémir de plaisir

Une fenêtre sur le monde fantastique de Léonidas #

Dès le début d’octobre, les vitrines s’ornent de créations chocolatées uniques, invitant petits et grands à découvrir les délices de la saison. Citrouilles en chocolat blanc, sucettes en forme de fantômes, et massepain façonné en figures effrayantes captent les regards et promettent des moments de joie partagée.

L’expérience ne se limite pas à la vue; elle invite également au goût. Les assortiments de pralines se parent de couleurs et de saveurs d’automne, avec des emballages décorés de fantômes et d’autres motifs saisonniers, transformant chaque bouchée en une petite célébration d’Halloween.

L’automne dans une boîte – L’exclusivité de Léonidas #

En parallèle, la marque belge chérit l’essence de l’automne avec un coffret spécial qui encapsule le goût de la saison. Ce coffret, idéal pour offrir ou pour s’offrir, contient une sélection de 20 pralines aux saveurs et formes évocatrices : noix en chocolat, champignons pralinés, et feuilles croustillantes évoquent les promenades en forêt et les feuilles qui craquent sous les pas.

À lire Redécouvrez les saveurs de l’automne avec ce velouté de châtaigne prêt en 20 minutes

Ce coffret n’est pas seulement un plaisir pour les papilles, mais aussi un ravissement pour les yeux, avec ses présentations soignées et ses motifs automnaux, faisant de lui un cadeau parfait pour toute occasion durant cette riche saison.

Le Manon « Intense » – Une nouvelle star est née #

Léonidas continue de surprendre avec l’introduction du Manon « Intense », une nouvelle praline qui rejoint la famille des Manon déjà bien aimée. Cette praline combine une coque en chocolat noir croquante, une couche de praliné subtile, et un cœur de crème au beurre enrichi d’éclats de chocolat noir, créant un équilibre parfait entre intensité et douceur.

Disponible en édition limitée, cette création est destinée à devenir un incontournable des festivités de fin d’année. Elle est déjà disponible en magasin et promet de compléter à merveille les assortiments de cadeaux pour les fêtes, à condition de se hâter avant qu’elle ne disparaisse des rayons!

Sucettes chocolatées en formes de fantômes et citrouilles

Figurines en massepain aux motifs d’Halloween

Citrouilles en chocolat blanc pour égayer vos fêtes

Coffrets de noix en chocolat, champignons pralinés et feuilles croustillantes

Manon « Intense » : la nouvelle création limitée

Cette saison, Léonidas ne se contente pas de suivre les tendances, il les crée. Avec ses offres innovantes et délicieusement effrayantes, c’est une invitation à redécouvrir le plaisir du chocolat sous un jour nouveau, où chaque morceau raconte une histoire, celle d’un automne gourmand et d’un Halloween enchanté.

À lire Découvrez comment préparer un brie feuilleté en Air Fryer pour un automne gourmand et réconfortant