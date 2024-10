Les portes se ferment sur un rêve : découvrez pourquoi ce restaurant étoilé du Gault & Millau dit adieu à la gastronomie

Une étoile montante de la gastronomie s’éteint #

Après une entrée remarquée dans le prestigieux guide Gault & Millau avec une note encourageante de 13,5/20, ce temple de la gastronomie a fermé ses portes, laissant derrière lui une communauté de gourmets en deuil.

Le couple à la tête de cet établissement, Pauline Fettweis et Mathieu Steenhault, avait initialement lancé leur projet à Liège en 2020. Malheureusement, la pandémie les a contraints à fermer seulement deux mois après l’ouverture. Cependant, ils n’ont pas abandonné et ont saisi l’opportunité de relancer Qualia dans le cadre historique du petit château Peltzer.

Un cadre historique pour une cuisine innovante #

Le château Peltzer, avec son histoire et son architecture impressionnante, semblait être l’écrin parfait pour la renaissance de Qualia. Les critiques étaient unanimes : si le lieu avait conservé toute sa grandeur, c’est dans l’assiette que la magie opérait véritablement. Des plats comme le marbré de bœuf cru et foie gras témoignaient de l’audace et de la créativité des chefs.

À lire Les secrets pour transformer vos repas en expériences inoubliables grâce à des recettes simples et exquises

Le couple de restaurateurs a su créer une expérience gastronomique unique, mélangeant habilement tradition et innovation. Leur tiramisu revisité, par exemple, était une véritable célébration des saveurs, combinant la douceur du dessert classique avec une touche moderne apportée par la glace au café.

Les raisons d’une fermeture inattendue #

Malgré le succès et la reconnaissance, la fermeture de Qualia a été influencée par des raisons personnelles profondes. Pauline Fettweis a expliqué que cette décision difficile était due à des « raisons familiales » qui ont poussé le couple à mettre un terme à leur rêve commun. Leur passion pour la gastronomie reste intacte, mais leur chemin professionnel prend désormais des directions différentes.

Pauline garde un souvenir ému et positif de cette aventure. Elle souligne combien cette expérience leur a permis de grandir, tant sur le plan personnel que professionnel. Leur quotidien était rythmé par le désir de créer des moments mémorables pour leurs clients, une mission qu’ils estiment avoir accomplie avec cœur.

Voici ce qu’il faut retenir de l’histoire de Qualia :

À lire Découvrez ce mas en pierres avec une vue imprenable sur la mer et les îles : un havre de paix culinaire et visuel

Une entrée prometteuse dans le Gault & Millau et une note de 13,5/20 peu après l’ouverture.

Une réinvention audacieuse dans un cadre historique, mêlant tradition et modernité dans les plats proposés.

Une fermeture motivée par des choix personnels et familiaux, soulignant l’importance de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Cet adieu à Qualia n’est pas seulement la fin d’un restaurant, mais aussi la conclusion d’un chapitre passionnant de la gastronomie en région liégeoise. Cette histoire nous rappelle que derrière chaque établissement se cachent des rêves, des défis et des décisions difficiles, mais aussi beaucoup d’amour pour l’art culinaire.