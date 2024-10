Les secrets pour réussir votre paneer maison : une recette simple pour épater vos convives

Le paneer, ce fromage frais non affiné d'origine indienne, séduit par sa texture ferme et sa capacité à absorber les saveurs des plats auxquels il est incorporé.

Introduction au paneer #

Très prisé dans la cuisine végétarienne, il se prépare facilement à la maison avec quelques ingrédients basiques.

Préparer son paneer n’est pas seulement une activité culinaire ; c’est une invitation à découvrir la richesse des traditions fromagères tout en contrôlant les ingrédients de votre cuisine. Sans plus attendre, découvrons ensemble comment réaliser ce fromage unique.

Ce qu’il vous faut pour débuter #

Pour fabriquer environ 400 g de paneer, vous aurez besoin de 2 litres de lait entier, d’une demi-cuillère à café de sel et de 4 cuillères à soupe de vinaigre. Ces proportions sont idéales pour servir quatre personnes, faisant du paneer un choix judicieux pour un repas en famille ou entre amis.

Assurez-vous de choisir du lait de la meilleure qualité possible, car la fraîcheur et le type de lait sont déterminants dans la texture et le goût final du paneer. Le sel, quant à lui, renforce le goût du fromage, et le vinaigre est crucial pour le processus de caillage.

Le processus de préparation #

Commencez par chauffer le lait jusqu’à atteindre une température de 95-96°C. À ce stade, l’utilisation d’un thermomètre de cuisine est fortement conseillée pour garantir la précision nécessaire. Une fois la température atteinte, incorporez le sel et le vinaigre, puis remuez délicatement jusqu’à ce que le lait commence à cailler.

Après avoir laissé reposer la préparation pendant environ 30 minutes, il est temps de filtrer le caillé. Pour ce faire, utilisez un tamis couvert d’une gaze alimentaire humidifiée. Versez délicatement le caillé dans le tamis et laissez égoutter. Ensuite, pressez légèrement pour éliminer l’excès de petit-lait, puis moulez le paneer selon la forme désirée et laissez-le durcir sous un poids au réfrigérateur.

Nombre de personnes : 4

Quantité : 400 g de paneer

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de repos/attente : 4 heures

Degré de difficulté : Facile

Coût : Bon marché

Une fois votre paneer prêt, il peut être coupé en cubes ou tranches et intégré à de nombreux plats, tels que currys, salades ou grillades. Sa polyvalence en fait un excellent choix pour explorer de nouvelles recettes ou revisiter des classiques de la cuisine indienne.

N’oubliez pas que le petit-lait, produit secondaire de cette préparation, ne doit pas être jeté. Riche en protéines, il peut être utilisé pour préparer des pains maison, des sauces pour salades ou des dips, vous offrant ainsi une expérience culinaire enrichissante et zéro déchet.