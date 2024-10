Redécouvrez le risotto avec cette recette incontournable d’épeautre et butternut, un délice simple à préparer

Le risotto d'épeautre au butternut est un plat chaleureux qui combine santé et saveur.

Un plat nutritif et réconfortant #

Ce plat, idéal pour les soirées d’automne, marie la douceur de la courge butternut avec la robustesse de l’épeautre, un grain ancien riche en nutriments.

Facile à préparer, cette recette ne demande que 30 minutes de préparation et peut servir jusqu’à quatre personnes. Elle est donc parfaite pour un repas familial ou entre amis sans passer des heures en cuisine.

Les ingrédients clés pour un risotto réussi #

La base de ce risotto repose sur quelques ingrédients simples mais essentiels. Vous aurez besoin de 500 g d’épeautre, une demi-courge butternut, une cuillère à soupe de curry, du lait de coco et du fromage râpé, parmesan ou gruyère, selon vos préférences.

À lire Voici comment le risotto à la betterave et feta peut transformer votre repas en festin coloré et savoureux

Ces composants se marient à merveille pour créer un plat riche en saveurs et en textures. Le curry ajoute une note épicée qui contraste agréablement avec la douceur de la courge et la crémosité du lait de coco.

étapes clés de la préparation #

Commencez par cuire la courge butternut épluchée et coupée en cubes. Une fois cuite, écrasez-la avec une fourchette et ajoutez le curry. Pendant ce temps, faites cuire l’épeautre selon les instructions du paquet, puis mélangez-le avec la purée de courge et le lait de coco.

Assurez-vous de bien assaisonner le plat avec du sel et du poivre avant de le servir. Pour une touche finale, parsemez de persil haché et de fromage râpé. Ces petites additions font toute la différence, apportant fraîcheur et richesse au plat.

Nombre de personnes: 4

Temps de préparation: 30 minutes

Degré de difficulté: Facile

Le risotto d’épeautre au butternut est un plat qui plaira à tous, combinant des ingrédients sains à un processus de cuisson simple. Que ce soit pour un dîner en semaine ou un repas spécial, cette recette est une manière délicieuse et originale de satisfaire vos convives. N’oubliez pas de saupoudrer quelques noisettes concassées pour ajouter un croquant irrésistible à votre plat. Bon appétit !

À lire Découvrez les saveurs exotiques avec nos cassolettes de Saint-Jacques au curry et coco