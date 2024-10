Savez-vous pourquoi votre boisson Oasis pêche-abricot contient de l’huile de palme? Découvrez les raisons cachées derrière cet ingrédient surprenant

Une révélation inattendue #

L’huile de palme, un ingrédient fréquemment associé aux critiques environnementales et de santé, figure pourtant dans la liste des composants de cette boisson populaire.

Selon les informations fournies par l’association Foodwatch, l’ajout d’huile de palme dans les boissons est une pratique qui mérite attention et transparence. Cette découverte a suscité une vague de réactions, poussant à une interrogation plus profonde sur les pratiques de l’industrie agroalimentaire.

Quantité minimale, impact marginal? #

La position de l’huile de palme dans la liste des ingrédients indique sa faible proportion. En effet, elle apparaît en avant-dernière position, soulignant une présence minime. La porte-parole de Suntory Beverage and Food France, entreprise distribuant Oasis, confirme que seulement 2,5% des produits de la gamme contiennent de l’huile de palme, avec une concentration inférieure à 0,05%.

Cette quantité négligeable semble indiquer un impact limité sur la santé des consommateurs. La préoccupation majeure reste la teneur élevée en sucres de la boisson, bien plus significative que celle en matières grasses.

Vers une alternative durable #

L’utilisation de l’huile de palme chez Oasis n’est pas destinée à durer. Suntory a déjà initié un projet visant à remplacer cet ingrédient controversé. Ce changement fait partie d’une stratégie plus large de rénovation des recettes, gérée par le département de recherche et développement de la société.

Le remplacement de l’huile de palme nécessite une étude approfondie pour garantir que la qualité du produit final reste intacte. Il est important de noter que l’huile utilisée par Suntory est certifiée RSPO, garantissant un engagement vers une production de palme plus responsable.

En résumé, voici quelques points clefs à retenir :

La quantité d’huile de palme dans l’Oasis pêche-abricot est inférieure à 0,05%.

La teneur en sucre de la boisson pose plus de soucis de santé que la présence de matières grasses.

Un projet est en cours pour remplacer l’huile de palme par une alternative plus durable.

La transparence des entreprises et la pression des consommateurs et associations continuent de jouer un rôle crucial dans l’amélioration des produits alimentaires. L’initiative de Suntory de retirer l’huile de palme illustre l’importance de ces facteurs dans l’évolution des pratiques industrielles vers des alternatives plus responsables.