Alerte santé : des figues bio potentiellement dangereuses retirées des rayons chez Leclerc, vérifiez vos achats!

Un rappel de produit alarmant chez Leclerc #

Des figues bio de la gamme « Bio village » ont été retirées des étagères suite à la découverte de champignons nuisibles dans les produits. Ces fruits, appréciés pour leur douceur, posent désormais un risque pour la santé des consommateurs.

Les produits concernés sont identifiables par leur emballage de 250 grammes et ont été vendus entre le 21 août et le 10 octobre. Si vous avez acheté des figues durant cette période, il est crucial de vérifier leur référence et leur numéro de lot pour assurer votre sécurité.

Les dangers des mycotoxines décelés dans ces figues #

Les analyses ont révélé la présence d’ochratoxine A, une mycotoxine produite par certains champignons, dans ces figues. L’exposition à de telles toxines, même en faible quantité, peut être préjudiciable à long terme, surtout si la consommation est répétée.

Les mycotoxines sont connues pour contaminer divers aliments comme les céréales, les viandes en conserve, ainsi que certains fromages et fruits secs. Leur présence dans les figues bio de Leclerc souligne l’importance d’une vigilance constante concernant la sécurité alimentaire.

Que faire si vous avez acheté ces figues? #

Leclerc a immédiatement réagi en retirant tous les lots concernés des rayons et en appelant les consommateurs à vérifier les produits qu’ils ont achetés. Si vous possédez des figues correspondant aux lots affectés, il est conseillé de ne pas les consommer et de les retourner au point de vente pour un remboursement.

La coopération des consommateurs est essentielle pour éviter les risques de santé. Leclerc et les autorités sanitaires mettent tout en œuvre pour s’assurer que cette alerte soit gérée efficacement et que la sécurité des clients soit préservée.

Voici quelques conseils pour gérer les produits rappelés :

Inspectez immédiatement tout produit suspect acheté durant la période mentionnée.

Consultez le site de Rappel Conso ou les affichages en magasin pour les détails spécifiques du rappel.

Contactez le service client de Leclerc si vous avez des questions ou besoin d’assistance.

Cet incident rappelle l’importance de la surveillance et du contrôle qualité dans la chaîne alimentaire, particulièrement pour les produits biologiques qui sont souvent perçus comme plus sûrs. Les distributeurs et les consommateurs doivent rester vigilants et informés pour prévenir tout risque pour la santé.