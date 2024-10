Découvrez ce hachis parmentier revisité à la butternut: une recette automnale pour réchauffer vos soirées

Une touche d’originalité dans un classique français #

L’automne, avec ses couleurs chaudes et ses températures fraîches, est la saison idéale pour redécouvrir ce classique sous une nouvelle forme. Imaginez une version où la douceur de la courge butternut rencontre le goût riche de la viande hachée et des châtaignes.

Cette recette de hachis parmentier à la butternut ne se contente pas de réchauffer le corps; elle réconforte l’âme avec ses saveurs profondes et ses textures gratifiantes. Un plat qui transforme un dîner ordinaire en une expérience gastronomique enveloppante et chaleureuse.

Une préparation simple pour un résultat spectaculaire #

Commencez par éplucher et couper en cubes les pommes de terre et la courge butternut. La cuisson peut se faire à la vapeur ou dans un bouillon pour plus de saveur. Une fois cuites, transformez ces légumes en une purée onctueuse, agrémentée de beurre et de lait pour obtenir la consistance parfaite. Assaisonnez selon vos goûts avec du sel et du poivre.

À lire Découvrez comment éplucher une courge butternut sans risque et avec facilité : trois techniques infaillibles pour vous simplifier la vie cet automne

Dans une poêle, faites revenir oignons et ail jusqu’à ce qu’ils soient translucides, puis ajoutez la viande hachée pour la saisir. Les châtaignes ajoutées par la suite apportent une texture croquante et un goût automnal qui se marie parfaitement avec le reste des ingrédients. Un soupçon de fond de veau enrichit l’ensemble, lui donnant une profondeur de saveur incomparable.

Les petits plus qui font la différence #

Une fois votre base de viande prête et votre purée onctueuse réalisée, le montage du plat est un jeu d’enfant. Étalez la viande au fond d’un plat à gratin, recouvrez de la purée de butternut et terminez par une couche de chapelure croustillante. Quelques noisettes de beurre dispersées sur le dessus permettent d’obtenir une belle coloration dorée à la cuisson.

Le passage au four, sous le gril, est l’étape finale qui transforme le hachis parmentier de simple à sublime. Ce gratin croquant et doré, servi chaud, capte l’essence même de l’automne et promet de satisfaire tous les palais lors d’un repas en famille ou entre amis.

Voici les ingrédients essentiels de notre recette :

À lire Découvrez le serpent à mordre : un cocktail audacieux qui réveillera vos soirées

600 g de viande hachée

600 g de pommes de terre

400 g de courge butternut

200 g de châtaignes cuites

150 ml de fond de veau (optionnel)

100 ml de lait

50 g de beurre

2 oignons

3 gousses d’ail

Chapelure

Sel et poivre

Cette recette de hachis parmentier revisité à la courge butternut est plus qu’un plat; c’est une célébration des saveurs de l’automne qui promet de réchauffer les cœurs et d’enchanter les esprits. Essayez-la ce soir et laissez-vous transporter dans un monde de douceur et de chaleur.