Découvrez comment ce simple chia pudding aux myrtilles et chocolat peut transformer votre petit-déjeuner

Introduction au chia pudding #

Idéal pour un petit-déjeuner ou un goûter sain, ce dessert combine nutrition et plaisir sans compromis. Les graines de chia, riches en oméga-3, fibres et protéines, en sont la base essentielle.

Accompagné de myrtilles juteuses et de chocolat fondant, ce chia pudding devient un véritable délice. La préparation ne vous prendra que quelques minutes, suivi d’un temps de repos au réfrigérateur. C’est parfait pour ceux qui cherchent à gagner du temps le matin.

Les ingrédients clés #

Pour réaliser ce délicieux chia pudding, vous aurez besoin de quelques ingrédients simples. Commencez par 4 cuillères à soupe de graines de chia, qui formeront la base de votre pudding. Ajoutez à cela 250 ml de votre lait préféré, qu’il soit végétal ou animal, selon vos préférences.

À lire Découvrez comment éplucher une courge butternut sans risque et avec facilité : trois techniques infaillibles pour vous simplifier la vie cet automne

N’oubliez pas la touche de vanille pour un goût plus aromatisé, bien que cet ajout soit optionnel. Le yaourt nature apportera onctuosité et douceur au dessert, tandis que les myrtilles et les copeaux de chocolat noir se chargeront de le rendre irrésistiblement gourmand.

Préparation pas à pas #

La préparation de ce pudding est aussi simple que rapide. Commencez par mélanger les graines de chia avec le lait et la vanille dans un bol. Une bonne agitation est nécessaire pour éviter les grumeaux. Laissez ensuite le mélange reposer au réfrigérateur pendant au moins deux heures, ce qui permettra aux graines de chia de gonfler et de créer une texture semblable à celle du pudding.

Après le temps de repos, distribuez le pudding dans des verrines ou des bols. Ajoutez une cuillère de yaourt sur le dessus pour plus de crémeux, puis garnissez avec les myrtilles et les copeaux de chocolat. Si vous le souhaitez, une cuillère de granola peut ajouter un croquant appréciable.

Nombre de personnes : 2

Temps de préparation : 5 minutes

Temps de repos : 2 heures

Degré de difficulté : Très facile

Coût : Bon marché

Le chia pudding est non seulement facile à préparer mais aussi extrêmement adaptable. Pour les plus gourmands, une cuillère de purée de noisette peut être un excellent ajout. De même, remplacer le yaourt nature par du yaourt grec enrichira la texture, la rendant plus riche et plus consistante.

À lire Découvrez le serpent à mordre : un cocktail audacieux qui réveillera vos soirées

Préparé à l’avance, ce pudding se conserve parfaitement au réfrigérateur, ce qui en fait une option pratique pour ceux qui n’ont pas le temps de préparer un petit-déjeuner chaque matin. Frais, nourrissant et gourmand, ce chia pudding est sûr de satisfaire toutes les papilles.