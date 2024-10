Découvrez comment réaliser la parfaite tarte à la citrouille et aux épices, un délice simple et abordable

Introduction à la tarte à la citrouille #

Cette recette vous guide à travers les étapes simples pour créer une tarte à la fois délicieuse et aromatique, parfaite pour toute occasion.

Que vous soyez un cuisinier novice ou expérimenté, les instructions claires vous permettront de réussir votre tarte sans difficultés. Préparez-vous à impressionner vos convives avec ce dessert emblématique!

Les ingrédients nécessaires #

La réussite de cette tarte repose sur la qualité des ingrédients. Pour la pâte, vous aurez besoin de 175 g de farine, 115 g de beurre, deux cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel et un pot de yaourt nature. Ces éléments se combinent pour créer une base croustillante et savoureuse.

À lire Découvrez comment réaliser facilement une tourte aux pommes, poires et cannelle pour régaler vos convives

Pour la garniture, la liste comprend 1 cuillère à café de fécule de maïs, un mélange d’épices comme la cannelle et la muscade, deux œufs, 300 g de purée de citrouille, et 300 ml de lait condensé sucré. Cette composition assure une garniture crémeuse et riche en goût.

Préparation et cuisson #

Commencez par préparer la pâte. Mélangez la farine, le sucre et le sel dans un robot culinaire. Ajoutez le beurre et le yaourt et mélangez jusqu’à obtenir une pâte homogène. Formez un disque et laissez reposer au réfrigérateur pendant 30 minutes.

Une fois la pâte reposée, étalez-la et placez-la dans un moule à tarte. Préchauffez votre four à 190°C et préparez la garniture en mélangeant les épices, les œufs, la purée de citrouille et le lait condensé. Versez la préparation dans la croûte et enfournez pour environ 40 minutes.

Nombre de personnes : 8

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de cuisson : 40 minutes

Temps de réfrigération : 30 minutes

Degré de difficulté : Facile

Coût : Bon marché

Une fois cuite, laissez la tarte refroidir sur une grille. Pour une touche de gourmandise supplémentaire, servez votre tarte à la citrouille avec de la crème fouettée ou une boule de glace à la vanille. Ce dessert n’est pas seulement un régal pour les papilles, mais aussi un véritable plaisir pour les yeux, grâce à sa couleur dorée et à sa texture alléchante.

À lire Réveillez-vous avec une touche de douceur : découvrez comment préparer un pudding de chia à la banane pour des matins enchantés

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez une tarte à la citrouille et aux épices parfaitement équilibrée. C’est l’ajout idéal à tout repas festif ou une douceur réconfortante pour les soirées plus fraîches. Bonne dégustation!