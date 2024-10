Les soirs de flemme transformés : découvrez notre gratin de pâtes au brocoli et lardons, une recette rapide qui régale

Un plat simple et savoureux pour vos soirées pressées #

La solution ? Un gratin de pâtes au brocoli et aux lardons qui promet de satisfaire vos papilles sans vous demander trop d’effort. Ce plat, prêt en moins de 30 minutes, est parfait pour une soirée relax.

La combinaison du brocoli croquant et des lardons fumés, enrobés d’une sauce crémeuse et couronnée d’une couche croustillante, transforme votre repas en une expérience gustative réconfortante et gourmande. Qui a dit que rapide ne pouvait pas aussi être délicieux ?

Les ingrédients clés pour un gratin réussi #

La réussite de ce plat réside dans la qualité des ingrédients. Optez pour des pâtes de type conchiglione qui retiennent merveilleusement bien la sauce. Le brocoli doit être frais et coupé en petits morceaux pour une cuisson uniforme. Les lardons, quant à eux, ajoutent une touche de fumée indispensable.

Ne sous-estimez pas les herbes et les assaisonnements : un peu de thym frais et quelques gouttes de jus de citron frais rehausseront les saveurs naturelles des autres composants. Et bien sûr, une généreuse quantité de parmesan et de chapelure pour ce dessus doré et irrésistible.

étapes de préparation : de la cuisine à l’assiette #

Commencez par préchauffer votre four à 200°C. Faites cuire les pâtes al dente, pendant que brocoli et lardons rôtissent légèrement au four avec un filet d’huile d’olive et du thym. L’astuce est de cuire ces éléments séparément pour en préserver les textures distinctes.

Ensuite, mélangez les pâtes avec le brocoli et les lardons dans un plat à gratin. Intégrez la crème fraîche, les épinards hachés, et le jus de citron. Une fois tous les ingrédients harmonieusement liés, parsemez de parmesan et de chapelure, puis remettez au four jusqu’à ce que le dessus soit parfaitement doré.

300 g de pâtes (conchiglione ou similaire)

1 tête de brocoli, finement hachée

160 g de lardons fumés

Quelques brins de thym frais

3 cuillères à soupe d’huile d’olive

400 g de crème fraîche épaisse

100 g d’épinards frais, émincés

Jus de 1/2 citron

1 cuillère à café de sel (ajustez selon votre goût)

30 g de parmesan râpé

40 g de chapelure panko ou classique

Qu’il s’agisse d’une soirée tranquille seul ou d’un dîner impromptu avec des amis, ce gratin de pâtes au brocoli et aux lardons est votre allié pour une cuisine rapide, facile et absolument délicieuse. Il ne reste plus qu’à mettre le four en marche et à se préparer à savourer chaque bouchée !

