Découvrez comment réaliser facilement une tourte aux pommes, poires et cannelle pour régaler vos convives

Les secrets de la préparation #

Mélangez 250 g de farine avec 50 g de sucre, puis incorporez 125 g de beurre froid coupé en petits dés. Cette étape est cruciale pour obtenir une pâte friable et délicieuse.

Après avoir ajouté un jaune d’œuf et un peu d’eau froide, travaillez la pâte jusqu’à ce qu’elle soit homogène. Laissez-la reposer au frais pendant 30 minutes, ce qui facilitera son étalage par la suite.

Une garniture riche en saveurs #

La garniture est le cœur de la tourte. Prenez 2 pommes et 2 poires, pelez-les et coupez-les en petits morceaux. Mélangez les fruits avec 75 g de sucre, une cuillère à soupe de farine, et une généreuse cuillère à café de cannelle pour éveiller les arômes.

N’oubliez pas d’ajouter une touche de jus de citron pour relever le goût des fruits. Cette astuce simple permet d’intensifier les saveurs et de préserver la couleur naturelle des fruits pendant la cuisson.

Montage et cuisson #

Le montage est une étape artistique où votre créativité peut s’exprimer. Étalez la plus grande portion de pâte dans un moule, en prenant soin de bien la faire adhérer aux parois. Répartissez ensuite la garniture uniformément.

Recouvrez avec la seconde portion de pâte, que ce soit en cercle ou en bandes tressées pour un effet visuel plus élaboré. Scellez bien les bords et badigeonnez d’un œuf battu pour obtenir une dorure parfaite à la cuisson.

Nombre de personnes : 6 à 8

Temps de préparation : 45 minutes

Temps de cuisson : 35 à 40 minutes

Degré de difficulté : Facile

En suivant ces étapes simples mais précises, vous obtiendrez une tourte croustillante à l’extérieur et juteuse à l’intérieur, parfumée à la cannelle et enrichie par la douceur des pommes et des poires. Cette recette est idéale pour un dessert familial ou un goûter convivial. N’hésitez pas à l’accompagner d’une boule de glace vanille ou d’une cuillerée de crème fraîche pour encore plus de gourmandise. Bonne dégustation !

