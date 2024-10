Découvrez le clafoutis de champignons à l’ail, une recette simple et savoureuse qui ravira vos papilles

Les bases de la recette #

Prévu pour quatre personnes, ce plat se prépare en 15 minutes et nécessite entre 25 à 30 minutes de cuisson. Même les cuisiniers novices trouveront cette recette facile à réaliser.

Le clafoutis, traditionnellement sucré, prend ici une tournure savoureuse avec l’ajout de champignons variés et d’ail. Les ingrédients principaux comprennent des champignons frais, de l’ail, des œufs, du lait, de la crème fraîche, et un peu de fromage râpé pour une touche de gourmandise.

Préparation des ingrédients #

Pour commencer, nettoyez soigneusement vos champignons et coupez-les en lamelles. L’ail doit être épluché et finement haché. Ces préparatifs sont essentiels pour libérer toutes les saveurs qui caractérisent ce plat.

Chauffez de l’huile d’olive dans une poêle à feu moyen et faites-y revenir l’ail haché jusqu’à ce qu’il soit légèrement doré. Ajoutez ensuite les champignons et un peu de persil, et laissez cuire jusqu’à ce que les champignons soient dorés et que leur eau se soit évaporée. Cette étape est cruciale pour obtenir une texture parfaite et des saveurs concentrées.

La cuisson du clafoutis #

Après avoir préparé les champignons, battez les œufs dans un grand bol. Incorporez progressivement la farine tout en mélangeant pour éviter les grumeaux. Ajoutez ensuite le lait et la crème en continuant de mélanger jusqu’à obtenir une texture lisse et homogène.

Assaisonnez avec du sel et du poivre et ajoutez du fromage râpé si désiré. Versez ce mélange sur les champignons préalablement disposés dans un plat à gratin graissé. Saupoudrez de fromage râpé et enfournez à 180°C. Laissez cuire jusqu’à ce que le clafoutis soit doré et ferme au toucher.

Voici quelques conseils pour servir votre clafoutis :

Servez chaud, juste sorti du four.

Accompagnez-le d’une salade verte ou d’une salade d’endives aux noix pour un repas complet.

Variez les champignons selon les saisons pour découvrir de nouveaux goûts.

En suivant ces instructions simples, vous obtiendrez un clafoutis de champignons à l’ail irrésistible qui plaira à tous. Bon appétit!