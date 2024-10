Les secrets d’une recette saine dévoilés : découvrez comment préparer des biscuits aux flocons d’avoine avec seulement trois ingrédients

Introduction à une gourmandise saine #

Découvrons ensemble une recette simplissime et étonnamment délicieuse de biscuits, idéale pour les petits creux ou les pauses café. Seulement trois ingrédients, et vous obtenez un snack à la fois sain et savoureux.

Ces biscuits aux flocons d’avoine sont parfaits pour tous, que ce soit pour démarrer la journée avec énergie ou pour une pause douceur dans l’après-midi. Avec cette recette, vous n’avez plus à choisir entre plaisir et santé.

Les étapes clés de la préparation #

La recette est d’une simplicité enfantine. Vous aurez besoin de bananes mûres, de flocons d’avoine et de pépites de chocolat. Ces biscuits ne contiennent ni sucre ajouté, ni beurre, ce qui les rend parfaits pour une alimentation équilibrée.

Commencez par préchauffer votre four à 180°C. Écrasez les bananes jusqu’à obtenir une consistance lisse, puis mélangez-les aux flocons d’avoine et aux pépites de chocolat. Formez des petites boules de pâte, aplatissez-les légèrement, et enfournez pendant environ 20 minutes. Voilà, c’est prêt !

Personnalisez votre recette #

Envie de varier les plaisirs ? La base de la recette est très flexible. Ajoutez de la cannelle, de l’extrait de vanille, ou même des noix concassées pour un croquant supplémentaire. Pour ceux qui préfèrent éviter la banane, remplacez-la par de la compote de pommes, c’est tout aussi délicieux et moelleux.

Voici quelques idées pour rendre vos biscuits encore plus irrésistibles : incorporez des zestes d’orange pour une note acidulée, ou un peu de coco râpée pour un goût exotique. Laissez libre cours à votre imagination pour créer des biscuits qui vous ressemblent.

140 g de flocons d’avoine

50 g de pépites de chocolat

2 bananes mûres

Ces biscuits aux flocons d’avoine ne sont pas seulement délicieux, ils sont aussi un excellent choix pour ceux qui surveillent leur alimentation. Riches en fibres et sans sucres ajoutés, ils satisferont votre gourmandise sans culpabilité. Essayez cette recette, elle pourrait bien devenir votre nouvelle favorite pour les en-cas sains et rapides.

