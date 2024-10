Découvrez comment réaliser une poêlée de pommes de terre, jambon et œufs qui régalera toute la famille

Un plat convivial et rapide à préparer #

La poêlée de pommes de terre, jambon et œufs est la solution parfaite pour un dîner rapide durant la semaine. Ce plat ne requiert que 15 minutes de préparation et 30 minutes de cuisson.

Idéal pour deux personnes, ce mets combine des ingrédients simples et économiques. La simplicité de sa préparation rend ce plat accessible même aux cuisiniers les moins expérimentés, étant classé comme « très facile » en termes de difficulté.

Les ingrédients nécessaires #

Pour réaliser cette poêlée, vous aurez besoin de 400 g de pommes de terre à chair ferme, 2 tranches de jambon, et quelques autres ingrédients de base tels que l’oignon, l’ail, et des œufs. L’ajout d’une cuillère à soupe d’huile d’olive permet de cuire les aliments à la perfection tout en leur apportant une touche de saveur méditerranéenne.

N’oubliez pas d’assaisonner le plat avec du sel, du poivre et des herbes de Provence ou d’autres épices de votre choix pour personnaliser le goût selon vos préférences. Un peu de persil frais ou de ciboulette ajouté avant de servir peut transformer ce plat simple en une présentation plus élégante et appétissante.

Étapes de la préparation #

Commencez par éplucher les pommes de terre et coupez-les en cubes. Faites-les cuire dans de l’eau bouillante salée pendant environ 10 minutes, puis égouttez-les. Pendant ce temps, émincez l’ail et hachez l’oignon avant de les faire revenir dans une grande poêle avec de l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Ajoutez ensuite les pommes de terre et laissez cuire encore une dizaine de minutes jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Intégrez le jambon coupé en lanières, assaisonnez le tout, et mélangez bien. Pour finir, faites deux petits puits dans la poêlée pour y casser les œufs. Couvrez et laissez cuire à feu doux jusqu’à ce que les blancs soient pris mais que les jaunes restent coulants.

Nombre de personnes : 2

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

Degré de difficulté : Très facile

Cette poêlée de pommes de terre, jambon et œufs est non seulement délicieuse mais aussi versatile. Pour une version encore plus gourmande, vous pouvez remplacer le jambon par des lardons, ajoutant ainsi une texture croustillante et un goût plus prononcé. Servez ce plat directement dans la poêle pour un effet rustique et convivial. Bon appétit !

