Découvrez comment le velouté de butternut et lentilles corail peut réconforter vos soirées d’hiver

Une introduction chaleureuse au velouté de butternut et lentilles corail #

Le velouté de butternut et lentilles corail aux épices douces est le compagnon idéal pour vos repas hivernaux. Riche en saveurs et en couleurs, ce plat combine la douceur du butternut avec la consistance crémeuse des lentilles corail.

Cette recette simple à préparer promet de ravir les palais les plus exigeants. Elle intègre des ingrédients sains et nutritifs, parfaits pour un dîner familial ou un repas convivial entre amis.

Les ingrédients clés pour un plat réussi #

La base de ce velouté réside dans l’harmonie entre les légumes et les épices. Utilisez un butternut mûr, environ 700 à 800 g, accompagné de deux petites carottes pour ajouter une légère touche sucrée. L’oignon et l’ail viendront quant à eux parfumer délicatement votre préparation.

Le vrai twist de ce plat ? Un mélange d’épices composé de curcuma, de gingembre et de paprika doux ou fumé, qui apportera chaleur et profondeur. Le lait de coco, avec sa texture onctueuse, adoucit l’ensemble, tandis que les lentilles corail ajoutent une consistance riche et satisfaisante.

Préparation du velouté, étape par étape #

Que vous possédiez un Thermomix ou non, la préparation de ce velouté reste simple. Commencez par mixer l’ail, l’oignon, les carottes et le butternut épluchés et coupés en morceaux. Dans une grande casserole ou dans le bol du Thermomix, combinez ces légumes avec le lait de coco, les lentilles, les épices, un bouillon cube et de l’eau.

La cuisson prend environ 20 minutes. Une fois les ingrédients bien cuits, mixez le tout jusqu’à obtenir une texture veloutée. La transition progressive de la vitesse de mixage assure une onctuosité parfaite, indispensable pour ce type de plat.

Voici une liste des ingrédients nécessaires pour réaliser cette recette confortante :

1 butternut (700 à 800 g)

2 petites carottes (environ 150 g)

1 oignon

1 gousse d’ail

150 g de lentilles corail

10 cl de lait de coco

500 g d’eau

1 c. à café de curcuma

1/2 c. à café de gingembre

1/2 c. à café de paprika doux ou fumé

1 bouillon cube

Cette recette de velouté butternut et lentilles corail est non seulement délicieuse mais aussi réconfortante. Elle se conserve parfaitement au réfrigérateur pendant 5 à 6 jours dans une boîte hermétique, vous permettant de savourer les restes qui seront encore plus savoureux le lendemain. Profitez de cette soupe onctueuse pour vous réchauffer lors des froides soirées d’hiver.