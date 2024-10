Découvrez la poireauflette : une version allégée de la tartiflette traditionnelle, parfaite pour vos soirées d’hiver

La tartiflette, ce plat réconfortant originaire de Savoie, se transforme ici en une version plus légère mais toujours aussi gourmande.

Une recette légère mais savoureuse #

La poireauflette, ou tartiflette de poireaux, remplace les pommes de terre traditionnelles par des poireaux, offrant ainsi un plat moins calorique mais tout aussi délicieux.

Cette variante conserve le cœur fondant et croustillant du plat d’origine grâce à l’utilisation judicieuse du fromage et des lardons, mais avec une touche plus fraîche et digeste grâce aux poireaux.

Choisir les bons ingrédients #

La réussite de la poireauflette repose sur le choix des poireaux. Privilégiez les parties blanches et vert pâle, plus tendres, qui fondront délicieusement à la cuisson. Bien que la partie verte soit plus fibreuse, elle peut être utilisée dans d’autres préparations comme les soupes ou les bouillons pour zéro déchet.

À lire Plongez dans les saveurs d’automne avec ce gratin de citrouille, poireau et lardons : une recette parfaite pour réchauffer vos soirées

Concernant le fromage, optez pour un reblochon de qualité, ou laissez-vous tenter par des alternatives moins riches en matières grasses comme la mozzarella ou la cancoillotte, pour alléger davantage le plat sans compromettre le goût.

Préparer la poireauflette pas à pas #

Commencez par préchauffer votre four à 200 °C. Pendant ce temps, nettoyez et coupez les poireaux en rondelles, puis faites-les revenir avec un oignon émincé dans de l’huile d’olive jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajoutez les lardons et laissez mijoter ensemble.

Dans un plat à gratin frotté avec de l’ail, montez votre poireauflette en alternant couches de poireaux et lardons avec des tranches de reblochon, croûte vers le bas. Enfournez pour environ 20 minutes, et n’hésitez pas à passer en mode grill quelques minutes pour un dessus gratiné et irrésistible.

Voici une liste des ingrédients essentiels pour préparer ce plat réconfortant :

À lire Découvrez le pulled pork de Laurent Mariotte : un classique américain revisité avec maestria pour éveiller vos papilles

4 poireaux bien nettoyés et tranchés

1 reblochon fermier pour la richesse en goût

200 g de lardons pour le côté croustillant

1 oignon et 1 gousse d’ail pour la base aromatique

De l’huile d’olive, du sel et du poivre pour assaisonner

Préparer une poireauflette est donc un excellent moyen de profiter des saveurs de la tartiflette traditionnelle tout en allégeant la recette. Que ce soit pour une soirée entre amis ou un repas familial, ce plat apporte chaleur et convivialité à votre table. Alors, n’attendez plus pour intégrer cette recette à votre répertoire culinaire hivernal !