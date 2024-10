Découvrez comment préparer un gâteau tatin banane caramel pour régaler vos invités

Les bases de la préparation #

Vous aurez besoin de 150 g de sucre, 50 g de beurre et un peu d’eau. La clé est de chauffer le sucre avec l’eau à feu moyen sans remuer, jusqu’à ce que le mélange devienne doré.

Une fois le caramel à la couleur idéale, retirez du feu et incorporez le beurre. Mélangez bien pour obtenir une texture lisse. Versez ce mélange dans un moule à manqué préalablement préparé, afin de créer la base de votre gâteau.

Préparation des bananes et de la pâte #

Les bananes jouent un rôle clé dans ce dessert. Choisissez 3 à 4 bananes bien mûres, coupez-les en tranches longitudinales et disposez-les sur le caramel. Leur douceur naturelle se marie parfaitement avec le caramel, créant une harmonie de saveurs.

Ensuite, préparez la pâte. Mélangez 100 g de beurre ramolli avec 100 g de sucre, puis ajoutez progressivement 2 œufs, 150 g de farine, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et une pincée de sel. Continuez à mélanger jusqu’à obtenir une pâte lisse et homogène, puis versez-la sur les bananes.

La cuisson et la finition #

Préchauffez votre four à 180°C et enfournez le gâteau pour 30 à 35 minutes. Gardez un œil sur la cuisson, car chaque four est différent. Une fois cuit, laissez le gâteau reposer quelques minutes avant de le démouler.

Le moment de démouler est crucial: retournez le moule sur un plat de service après avoir laissé le gâteau reposer. Ce gâteau est non seulement délicieux mais aussi spectaculairement beau, avec ses couches inversées de caramel lustré et de bananes juteuses.

Voici quelques conseils pratiques pour garantir le succès de votre gâteau tatin banane caramel :

Assurez-vous que les bananes soient suffisamment mûres pour une douceur optimale.

Surveillez attentivement le caramel lors de la cuisson pour éviter qu’il ne brûle.

Servez ce gâteau tiède pour un maximum de plaisir, éventuellement accompagné d’une sauce au caramel ou au chocolat pour encore plus de gourmandise.

Ce gâteau tatin banane caramel est une excellente façon de terminer un repas sur une note douce et réconfortante. Il combine la richesse du caramel et la douceur des bananes, le tout enveloppé dans une pâte légère et aérée. Testez cette recette lors de votre prochain dîner et regardez vos invités se régaler!