Redécouvrez les saveurs de l’automne avec cette tarte rustique au potiron, pomme et chèvre

Une recette pleine de charme et de saveurs #

La tarte rustique au potiron, pomme, oignon rouge et chèvre est une de ces recettes qui célèbrent le meilleur de ce que cette saison a à offrir. Facile à préparer, elle ravira vos papilles et celles de vos invités.

Cette tarte combine la douceur du potiron et de la pomme avec le caractère de l’oignon rouge et la fraîcheur du chèvre. Chaque bouchée est un véritable festival de saveurs qui se complètent harmonieusement, idéal pour un dîner familial ou un rassemblement convivial.

Les ingrédients clés pour une tarte réussie #

Pour réaliser cette tarte, vous aurez besoin de produits simples mais essentiels. La base est une pâte brisée faite maison, tendre et croustillante, grâce à un mélange parfait de farine, de beurre et d’un peu de sel. Le jaune d’œuf et l’eau froide lient le tout pour obtenir une pâte homogène que vous laisserez reposer au frais.

La garniture se compose de potiron, coupé en fines tranches, et de pommes, qui apportent une légère acidité. L’oignon rouge, préalablement revenu dans de l’huile d’olive, offre une note piquante tandis que le fromage de chèvre apporte une onctuosité et une fraîcheur incomparables. Un peu de thym séché vient parfaire le mélange avec ses notes aromatiques.

Préparation et conseils pour un résultat parfait #

Commencez par préparer la pâte en mélangeant la farine et le sel, puis incorporez le beurre froid. Ajoutez le jaune d’œuf et suffisamment d’eau pour former une boule de pâte lisse. Laissez reposer au frais. Pendant ce temps, préparez vos légumes et fruits et faites revenir l’oignon. L’assemblage est simple : étalez la pâte, disposez le chèvre, puis les légumes et fruits.

Une fois votre tarte assemblée, n’oubliez pas de replier délicatement les bords et de badigeonner d’un peu de lait pour une finition dorée et appétissante. La cuisson au four doit être surveillée pour obtenir une pâte parfaitement cuite et des légumes tendrement rôtis. Servez votre tarte chaude ou tiède pour en apprécier toutes les saveurs.

Nombre de personnes : 4 à 6

Temps de préparation : 50 minutes

Temps de cuisson : 30 à 35 minutes

Degré de difficulté : Facile

La tarte rustique au potiron, pomme, oignon rouge et chèvre est plus qu’une simple recette, c’est une célébration des saveurs automnales qui réchauffent le cœur et ravissent les sens. N’hésitez pas à personnaliser la recette en ajoutant un filet de miel pour une touche de douceur ou des graines de courge pour un peu de croquant. Bonne dégustation !

