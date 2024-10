Découvrez la butternut hasselback : une recette automnale croustillante et fondante pour émoustiller vos papilles

Redécouvrez la butternut en version hasselback #

Cette technique, empruntée aux Suédois, consiste à inciser le légume en fines lamelles, tout en conservant son intégrité structurelle. Ce procédé culinaire transforme la texture de la butternut, la rendant croustillante à l’extérieur tout en préservant un cœur tendre et fondant.

L’ajout de feta et de miel enrichit ce plat d’un contraste sucré-salé captivant, promettant une expérience gustative complexe et réconfortante. Cette recette, à la fois simple et rapide, est idéale pour un repas végétarien ou comme accompagnement riche en saveurs.

Préparation pas à pas de votre courge butternut hasselback #

Commencez par préchauffer votre four à 200°C. Pendant ce temps, pelez (si désiré) et coupez la courge en deux, en longueur. Ôtez les graines avec soin. Posez chaque moitié de courge sur une planche, face coupée vers le bas, et réalisez des entailles régulières sans aller jusqu’au bout pour que les tranches restent attachées entre elles.

Disposez les demi-courges sur une plaque couverte de papier sulfurisé. Dans un bol, mélangez l’huile d’olive, l’ail finement haché, du sel et du poivre. Badigeonnez généreusement la butternut avec ce mélange, en veillant à bien imprégner les entailles. Enfournez pour environ 40 à 50 minutes, jusqu’à ce que la courge devienne tendre et commence à dorer.

Personnalisez votre plat pour encore plus de plaisir #

Ce plat est merveilleusement versatile. Sortez la courge du four et saupoudrez de feta émiettée, puis ajoutez un filet de miel pour une touche de douceur. Remettez au four pendant environ 10 minutes, le temps que la feta commence à dorer légèrement. Avant de servir, garnissez de vos herbes fraîches préférées pour une note aromatique supplémentaire.

Si vous n’êtes pas fan de feta, n’hésitez pas à la remplacer par du fromage de chèvre frais ou du bleu. Pour une version 100% végétalienne, optez pour un fromage végan ou des noix pour un ajout de texture croquante. Les possibilités sont infinies, permettant à chacun de créer une version unique de ce plat réconfortant.

1 courge butternut

100 g de feta

2 gousses d’ail

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à soupe de miel

Herbes fraîches (thym, romarin ou persil)

Sel et poivre

Que vous cherchiez un nouveau plat principal ou un accompagnement original, la courge butternut hasselback est une option gourmande qui ravira vos convives. N’attendez plus pour l’essayer et laissez votre créativité culinaire s’exprimer !

