Le parmentier de poulet aux champignons : une recette simple pour régaler vos convives

Introduction à la recette #

Cette recette combine la douceur de la purée de pommes de terre avec la richesse du poulet et des champignons, créant ainsi un plat réconfortant et nourrissant, idéal pour les repas en famille ou entre amis.

Facile à préparer, ce plat se distingue par ses arômes subtils et sa texture gratinée qui en font un véritable délice pour les papilles. Suivez ce guide pour réussir à coup sûr ce plat qui plaira à tous.

Les composants clés #

Pour réaliser ce plat, vous aurez besoin d’ingrédients simples mais essentiels. La base se compose de pommes de terre pour la purée, mélangées à du lait chaud et du beurre pour obtenir une texture lisse et crémeuse. Une touche de muscade peut être ajoutée pour rehausser le goût.

La garniture, quant à elle, est un mélange savoureux de blancs de poulet, d’oignons, d’ail, et de champignons de Paris. Le tout est mijoté avec de la crème fraîche pour créer une sauce onctueuse. Des herbes comme le thym ou les herbes de Provence apportent une note aromatique appréciable.

Étapes de préparation #

Commencez par préparer la purée : épluchez et découpez les pommes de terre, puis faites-les bouillir jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Écrasez-les et mélangez avec le beurre et le lait chaud pour obtenir une consistance homogène. Assaisonnez à votre goût.

Parallèlement, faites revenir le poulet coupé en dés dans de l’huile d’olive jusqu’à ce qu’il soit doré. Ajoutez les oignons et l’ail émincés, puis les champignons tranchés. Laissez cuire jusqu’à ce que les champignons soient tendres. Intégrez la crème fraîche et les herbes, puis laissez mijoter le tout. Assemblez les couches de purée et de garniture dans un plat à gratin, saupoudrez de fromage râpé, et enfournez pour obtenir une belle coloration dorée.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 45 minutes

Temps de cuisson : 20 à 25 minutes

Degré de difficulté : Facile

Le parmentier de poulet aux champignons est un plat réconfortant qui se partage volontiers. Il apporte chaleur et convivialité à votre table. N’hésitez pas à personnaliser la recette en ajoutant vos herbes préférées ou en variant les types de champignons pour plus de saveur. Bon appétit!

