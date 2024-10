Les secrets culinaires de Paris dévoilés : Sétopa et Casimir, deux perles gastronomiques à ne pas rater

Une fusion audacieuse à Sétopa #

Imaginé par Mingoo Kang et Chang-Ho Shin, deux étoiles montantes de la gastronomie coréenne, ce restaurant transforme les classiques parisiens avec des saveurs audacieuses venues de Séoul.

Le concept, élaboré par la restauratrice Linda Lee, repose sur un néobistrot qui marie subtilement les techniques françaises aux épices et ingrédients coréens. Parmi les incontournables, la galette de ciboule et crevettes, enrichie de légumes marinés, offre une explosion de saveurs en bouche.

Casimir, un voyage culinaire continu #

Non loin de là, Casimir propose une expérience tout aussi enrichissante. Ce bistrot, plus discret mais tout aussi charmant, invite ses convives à un voyage gustatif qui éveille les sens. Chaque plat raconte une histoire, celle d’une cuisine française raffinée avec des touches d’originalité qui surprennent agréablement.

Les visiteurs peuvent savourer des plats comme le poulet en sauce gochujang, servi pour deux. Cette préparation utilise la pâte de piment fermentée pour offrir une profondeur de goût inégalée, tout en restant fidèle à l’élégance de la présentation française.

Des desserts réinventés pour conclure #

Les deux établissements se distinguent également par leurs desserts créatifs. À Sétopa, la crème brûlée revisitée à la pâte de soja est un parfait exemple de la manière dont les chefs fusionnent les cultures pour créer des expériences mémorables. Ce dessert, à la fois familier et exotique, laisse un souvenir impérissable.

Chez Casimir, les innovations ne sont pas en reste. Les chefs y proposent des interprétations modernes de classiques français, en incorporant des éléments inattendus qui défient les attentes des gourmets les plus exigeants.

Si vous êtes à la recherche de saveurs nouvelles et surprenantes à Paris, voici quelques suggestions :

Dégustez la galette de ciboule et crevettes chez Sétopa.

Essayez le poulet sauce gochujang chez Casimir.

Ne partez pas sans avoir goûté à la crème brûlée à la pâte de soja.

Les deux restaurants, Sétopa et Casimir, représentent le meilleur de ce que Paris peut offrir en matière de gastronomie innovante. Chaque visite est une promesse de découverte et de plaisir, garantissant des expériences culinaires qui restent gravées dans la mémoire. Alors, n’hésitez pas à pousser la porte de ces établissements et à vous laisser emporter par leur magie culinaire.