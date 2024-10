Selon 60 Millions de Consommateurs, ces 2 céréales sont les pires : « trop sucrées, trop d’additifs… »

Le petit-déjeuner est souvent synonyme de simplicité et de rapidité, notamment avec un bol de céréales.

Une enquête révélatrice sur les céréales populaires #

Cependant, selon une étude récente de 60 Millions de Consommateurs, certaines de ces options matinales pourraient ne pas être aussi bénéfiques pour la santé qu’on le pense.

L’enquête a examiné 24 produits, révélant des résultats préoccupants pour certains d’entre eux.

En particulier, les Trésors de Kellogg’s et les Golden Grahams de Nestlé ont reçu des évaluations particulièrement basses, avec des scores de 6,5/20 et 9/20 respectivement.

Ces produits ont été critiqués pour leur haute teneur en sucres et en additifs, des éléments qui peuvent compromettre votre bien-être général.

Les critères de sélection des céréales #

Les critères utilisés par 60 Millions de Consommateurs pour évaluer les céréales étaient rigoureux et centrés sur la santé du consommateur. Le Nutri-Score, la teneur en fibres, la présence d’additifs et la quantité de sucres étaient au cœur de cette évaluation.

Malgré les promesses marketing, plusieurs céréales dites « peu sucrées » avaient en réalité une charge glycémique élevée, ce qui peut être trompeur pour les consommateurs cherchant à faire des choix alimentaires sains.

Le magazine a également souligné que consommer un bol de ces céréales sucrées peut représenter un tiers de l’apport quotidien en sucres recommandé par l’Organisation mondiale de la santé, un fait alarmant pour ceux qui cherchent à maintenir une alimentation équilibrée.

Des alternatives plus saines pour le petit-déjeuner #

Heureusement, l’étude a aussi mis en lumière des alternatives plus saines comme le muesli, qui se distingue par sa richesse en fibres et sa faible charge glycémique.

Des produits comme le Muesli bio avec céréales toastées de Charles Vignon et les Flocons d’avoine aux céréales complètes de Bjorg ont été recommandés pour leur valeur nutritive supérieure.

Les experts conseillent de toujours vérifier la teneur en sucres et en fibres des produits avant achat.

Ajouter des fruits frais à votre bol de céréales ou de muesli peut aussi augmenter l’apport en vitamines et en fibres, contribuant à un petit-déjeuner plus équilibré et nutritif.

Choisir des céréales avec un bon Nutri-Score

Vérifier la liste des ingrédients pour les additifs

Préférer les options riches en fibres

Compléter avec des fruits frais pour plus de nutriments

Bien que les céréales soient un choix populaire pour le petit-déjeuner, il est crucial de rester vigilant quant à leur composition.

Optez pour des alternatives saines comme le muesli et gardez un œil critique sur les étiquettes pour faire des choix éclairés qui favorisent votre santé et votre bien-être.

