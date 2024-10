Quelle huile végétale privilégier pour la poêle, friteuse, wok ou plancha ?

Les huiles à éviter à haute température #

Les huiles comme celle de lin, de noix, de noisette ou de chanvre, riches en acides gras insaturés, ne sont pas conçues pour supporter la chaleur intense. Ces huiles tendent à s’oxyder et à se décomposer, formant des substances potentiellement nocives pour la santé.

Les huiles aromatisées, souvent infusées avec des herbes ou des épices, sont également à éviter pour la cuisson. Le processus d’aromatisation peut conduire à la combustion de ces ajouts, altérant le goût et la qualité de l’huile.

Les meilleures huiles pour la friture #

La friture nécessite une huile capable de résister à des températures élevées sans se dégrader. L’huile d’arachide, de tournesol ou de pépins de raisin sont des choix privilégiés pour cette méthode de cuisson. Elles possèdent un point de fumée élevé, ce qui signifie qu’elles peuvent atteindre des températures entre 175 et 185 degrés Celsius sans se décomposer.

À lire Châtaignes et champignons au zaatar, la recette de Yotam Ottolenghi

Ces huiles ont également l’avantage d’être relativement neutres en goût, ce qui permet de ne pas altérer la saveur des aliments frits, qu’il s’agisse de pommes de terre, de beignets ou de fruits de mer.

Quelle huile pour quel type de cuisson ? #

Chaque mode de cuisson peut bénéficier d’une huile spécifique, optimisant tant le goût que les bénéfices santé. Par exemple, pour une cuisson à la poêle, l’huile d’olive vierge extra est idéale pour une chaleur modérée, tandis que l’huile de tournesol raffinée et l’huile de pépins de raisin sont plus adaptées à une chaleur moyenne à élevée.

Pour des cuissons qui exigent des températures encore plus hautes, comme au wok ou à la plancha, des huiles comme celle d’arachide, de sésame ou de soja, ayant des points de fumée très élevés, sont recommandées. Elles permettent de saisir les aliments rapidement tout en préservant leurs textures et leurs saveurs.

Voici un résumé des huiles à privilégier selon le type de cuisson :

À lire Découvrez les churros au airfryer sans œufs : un délice sain qui rappelle les fêtes foraines

L’huile d’olive et l’huile de colza pour les cuissons douces au four ou à la poêle.

L’huile de tournesol, de pépins de raisin pour les cuissons moyennes à élevées.

Les huiles d’arachide, de sésame pour les hautes températures au wok ou à la plancha.

En choisissant la bonne huile pour le bon mode de cuisson, non seulement vous optimisez la saveur de vos plats, mais vous contribuez aussi à une cuisine plus saine. Les huiles adaptées à chaque type de cuisson permettent de réduire les risques de dégradation et de libération de composés nocifs, tout en rehaussant le goût naturel des aliments.