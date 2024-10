Crema Bueno : la nouvelle obsession gourmande normande, une alternative à découvrir sans tarder

Une révolution normande dans le monde des pâtes à tartiner #

Cette pâte à tartiner, élaborée en Normandie, a rapidement conquis le cœur des amateurs de douceurs sucrées, notamment depuis l’interdiction de sa principale concurrente, la fameuse El Mordjene. Sa recette, qui combine des noisettes italiennes finement torréfiées, du lait en poudre, du sucre et une huile de palme certifiée responsable, est un hommage à la célèbre barre chocolatée Kinder Bueno.

Les créateurs de la Crema Bueno, Léa Chauveau et Alexandre Cousin, ont mis un point d’honneur à utiliser une huile de palme qui soutient une production durable sans contribuer à la déforestation. Cette démarche éthique ne se fait pas au détriment du goût, bien au contraire, elle ajoute une valeur ajoutée significative au produit qui ravit les consciences autant que les papilles.

Un succès fulgurant et mérité #

Depuis son lancement en septembre, la Crema Bueno ne cesse de surprendre. En magasins, les stocks s’épuisent à une vitesse impressionnante : jusqu’à 150 pots vendus en une seule matinée témoignent de son succès retentissant. Sur le site internet des chocolatiers, le produit est régulièrement en rupture de stock, malgré une production soutenue. Les grandes surfaces s’arrachent littéralement ce produit, avec des commandes massives anticipées, preuve de l’engouement incontestable pour cette gourmandise.

Les retours positifs ne manquent pas et la Crema Bueno est en passe de devenir un incontournable du petit déjeuner et des pauses sucrées. Les consommateurs apprécient particulièrement son goût authentique de noisette et sa texture onctueuse, qui s’accompagne d’une conscience tranquille grâce à ses engagements environnementaux.

Une composition gourmande et responsable #

La recette de la Crema Bueno est relativement simple, mais chaque ingrédient est choisi avec soin pour garantir une expérience gustative de premier ordre tout en respectant l’environnement. Les noisettes proviennent d’Italie où elles sont réputées pour leur qualité exceptionnelle. L’huile de palme, souvent controversée, est ici certifiée RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), garantissant qu’elle ne contribue pas à la déforestation.

Cette démarche écoresponsable distingue la Crema Bueno de ses concurrents et lui confère une place de choix parmi les alternatives durables et délicieuses sur le marché. Ce n’est pas seulement une pâte à tartiner, c’est un engagement pour un monde meilleur.