Découvrez comment réaliser des churros sans œufs avec un airfryer pour une touche gourmande à votre goûter

Un délice sans compromis #

Grâce à l’airfryer, cette gourmandise espagnole est désormais à portée de main dans le confort de votre cuisine. Les churros sans œufs, c’est la promesse d’un plaisir sucré, accessible même pour ceux qui suivent un régime alimentaire spécifique.

Avec moins de matière grasse que la version traditionnelle, ces churros promettent une expérience croustillante et dorée, sans la culpabilité liée à l’excès d’huile. Cette adaptation de la recette classique est non seulement plus saine mais conserve le goût authentique qui ravit petits et grands.

La recette pas à pas #

Préparer des churros sans œufs est étonnamment simple avec un airfryer. Démarrez par chauffer de l’eau avec une pincée de sel. Hors du feu, intégrez la farine en mélangeant vigoureusement jusqu’à obtenir une pâte lisse. Si elle semble trop compacte, un peu de travail au robot peut aider à l’assouplir.

Ensuite, transférez la pâte dans une presse à churros ou une poche à douille munie d’une douille cannelée. Huilez légèrement la grille de votre airfryer, disposez les churros et badigeonnez-les d’un peu d’huile végétale. Faites cuire à 190°C pendant environ 15 minutes. Une fois dorés et croustillants, roulez-les dans du sucre et servez chaud.

Conserver pour savourer plus tard #

Si vous avez préparé plus de churros que nécessaire, pas de soucis ! Ils peuvent être conservés pour prolonger le plaisir. Laissez-les d’abord refroidir complètement. Disposez-les ensuite dans un conteneur hermétique, en les séparant par des couches de papier sulfurisé pour éviter qu’ils ne collent entre eux.

Conservez les churros à température ambiante et dégustez-les dans les deux jours pour profiter de leur meilleure texture. Réchauffez-les quelques minutes dans l’airfryer avant de servir pour retrouver leur croustillant original.

Voici quelques conseils pour personnaliser votre expérience churros :

Variez les sucres : sucre vanillé, cannelle ou même un mélange épicé pour les amateurs de saveurs audacieuses.

Accompagnez-les de sauces : chocolat, caramel ou fruitées, les possibilités sont infinies pour tremper vos churros.

Expérimentez avec des garnitures : après la cuisson, fourrez vos churros de confiture, de pâte à tartiner ou de crème pâtissière pour une touche extra gourmande.

Avec ces astuces, vos churros sans œufs cuits à l’airfryer ne sont pas seulement une alternative plus saine, mais aussi une base pour laisser libre cours à votre créativité culinaire. Prêts à impressionner vos invités lors du prochain goûter ? Lancez-vous dans la préparation de ces délices espagnols et transformez une simple pause café en une véritable fête foraine maison !