Flan pâtissier : la version de Philippe Etchebest

Un dessert traditionnel revisité par un chef #

Philippe Etchebest, reconnu pour ses talents culinaires, propose une version qui allie simplicité et raffinement.

Dans cette recette, chaque étape est pensée pour aboutir à un flan parfaitement équilibré, où la douceur de la crème pâtissière rencontre la texture croustillante d’une pâte brisée faite maison.

Les secrets d’une pâte brisée idéale #

La base de tout bon flan pâtissier réside dans sa pâte. Pour celle-ci, il vous faudra 200 g de farine, 100 g de beurre mou, un jaune d’œuf, 4 cl d’eau et deux pincées de sel. L’astuce de chef Etchebest est de travailler la pâte à la main pour lui donner une texture à la fois ferme et friable.

Après avoir bien mélangé les ingrédients, il est crucial de laisser reposer la pâte. Ce temps de repos permet au gluten de se détendre et à la pâte de ne pas se rétracter à la cuisson, assurant ainsi une texture parfaite pour accueillir la crème.

Une crème pâtissière onctueuse et vanillée #

Le cœur du flan pâtissier de Philippe Etchebest est sa crème pâtissière. Pour la préparer, commencez par faire bouillir 70 cl de lait avec 35 cl de crème liquide. Dans un saladier, battez vigoureusement 8 jaunes d’œufs avec 100 g de sucre, puis incorporez 70 g de farine.

Après avoir mélangé une partie du lait et de la crème avec les œufs, retournez le tout dans la casserole et continuez de fouetter jusqu’à ce que la crème épaississe et forme des bulles. L’ajout facultatif d’une cuillère à café de vanille en poudre enrichira la saveur de votre crème.

Nombre de personnes : 6

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 30 à 35 minutes

Degré de difficulté : Facile

Une fois votre pâte brisée prête et abaissée, et votre crème pâtissière refroidie, il est temps d’assembler votre flan. Beurrez et sucrez légèrement un moule avant d’y disposer la pâte. Versez la crème, puis enfournez dans un four préchauffé à 200°C.

La cuisson est le dernier défi : elle doit être juste assez longue pour que le flan soit doré et ferme, mais reste crémeux à l’intérieur. Une fois sorti du four, laissez votre flan refroidir avant de le déguster, tiède ou froid, selon vos préférences.

Le flan pâtissier de Philippe Etchebest est plus qu’un simple dessert. C’est une expérience gustative qui, bien que simple dans sa conception, demande précision et passion pour atteindre la perfection. Bonne dégustation!