Chou-fleurs rôtis et potimarron accompagnés de skyr

Introduction à un plat réconfortant d’automne #

Aujourd’hui, je vous propose une recette simple mais savoureuse qui combine des ingrédients emblématiques de la saison : le potimarron et le chou-fleur, rôtis à la perfection.

Le potimarron, avec sa chair douce et légèrement sucrée, et le chou-fleur, avec sa texture croquante, créent une harmonie de saveurs et de textures qui ravira vos papilles. Ce plat est non seulement délicieux mais aussi visuellement attrayant, avec ses couleurs vives qui réchauffent le cœur.

Préparation et ingrédients #

Pour réaliser ce plat, vous aurez besoin de quelques ingrédients simples mais essentiels. Commencez par le potimarron et le chou-fleur, que vous rôtirez avec de l’huile d’olive, du paprika fumé, de l’ail en poudre et du thym séché. Ces épices ajoutent une profondeur de goût qui transforme les légumes en un festin.

Le skyr, un type de yaourt islandais épais et crémeux, est utilisé pour créer une base onctueuse. Vous l’assaisonnerez avec du citron pour une touche de fraîcheur. Les noisettes, légèrement caramélisées avec du sirop d’érable et une touche de beurre, apportent une texture croquante et un contraste sucré-salé fascinant.

Les étapes de cuisson #

La préparation de ce plat est aussi simple que ses ingrédients. Commencez par préchauffer votre four et préparez vos légumes pour la rôtisserie. Une fois rôtis, ils développent une richesse de saveurs qui est irrésistible. Les noisettes caramélisées sont préparées à la poêle pour un croquant optimal.

Pendant que les légumes rôtissent, mélangez le skyr avec du citron, du sel et du poivre. Ce mélange crémeux sert de base sur laquelle vous disposerez les légumes et les noisettes. Le résultat est un plat équilibré, riche en textures et en saveurs, qui est aussi nourrissant que délicieux.

1/2 potimarron

1 mini chou-fleur

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

2 cuillères à café de paprika fumé

1 cuillère à café d’ail en poudre

2 cuillères à café de thym séché

1 pincée de fleur de sel

300 grammes de skyr

1 citron

Sel et poivre au goût

40 grammes de noisettes décortiquées

1 cuillère à café de sirop d’érable

1 noisette de beurre demi-sel

Persil frais pour garnir

En résumé, ce plat de potimarron et chou-fleurs rôtis avec skyr est une célébration des saveurs automnales. Facile à préparer, il est parfait pour un dîner en semaine ou un repas spécial le week-end. Servez-le chaud, garni de noisettes caramélisées et d’un filet d’huile d’olive, pour une expérience gastronomique qui plaira à tous.

