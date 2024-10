Les secrets de la table préférée d’Angèle à Bruxelles : découvrez où la chanteuse aime se régaler

Une étoile montante de la gastronomie bruxelloise #

La chanteuse, connue pour son amour de la bonne table, ne tarit pas d’éloges sur un petit bijou gastronomique situé à Saint-Gilles.

Le restaurant Le 203, qui a ouvert ses portes du mardi au vendredi, propose une cuisine authentique qui charme tant les locaux que les célébrités. Avec un menu qui évolue chaque semaine, l’établissement s’engage à offrir des plats frais et de saison, accompagnés d’une sélection de vins naturels soigneusement choisie.

Un menu qui fait chanter les papilles #

La créativité est au cœur de l’offre culinaire du Le 203. Le chef y concocte des plats qui reflètent non seulement la tradition mais aussi l’innovation. Des raviolis al dente farcis de bœuf dans un bouillon parfumé au sésame aux plats de poisson comme le bar grillé, chaque création est un hymne à la gastronomie.

Ne vous arrêtez pas là, car le voyage culinaire continue avec des plats de viande exquis tels que le poulet aux cinq herbes, accompagné de labneh et de pois chiches, et se termine sur une note sucrée avec une délicate tarte aux pommes et à la crème de châtaignes, qui ravit autant que les plats salés.

Une reconnaissance bien méritée #

Il n’est pas surprenant que Le 203 ait rapidement capté l’attention de la scène gastronomique, en étant mentionné dans le prestigieux guide Gault & Millau peu après son ouverture. Cette reconnaissance est un témoignage de la qualité exceptionnelle et de la consistance des plats servis.

Cette appréciation est partagée non seulement par Angèle mais aussi par de nombreux critiques et amateurs de bonne cuisine, qui placent Le 203 parmi les adresses incontournables pour ceux qui recherchent une expérience culinaire authentique et innovante à Bruxelles.

Quelques incontournables à ne pas manquer lors de votre visite :

Raviolis farcis de bœuf dans un bouillon au sésame

Bar grillé accompagné de mayonnaise à la ciboulette

Poulet enrichi de labneh et pois chiches

Tarte aux pommes et crème de châtaignes

Lorsque vous planifiez votre escapade à Bruxelles, un repas au Le 203, favori d’Angèle, est certainement un ajout précieux à votre itinéraire. C’est une occasion unique de goûter à des plats qui sont non seulement délicieux mais aussi inspirés et innovants, dans un cadre qui célèbre le meilleur de la cuisine belge contemporaine. Alors, êtes-vous prêt à suivre les pas d’Angèle pour une expérience gastronomique mémorable?