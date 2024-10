Goûter régressif : la recette ultra-facile des biscuits Mikado maison

Un plaisir croustillant à portée de main #

Ces bâtonnets fins et croustillants, généreusement enrobés de chocolat noir, sont non seulement délicieux mais aussi très amusants à préparer.

La base de ces biscuits est un mélange de farine, sucre, sel, beurre et lait, formant une pâte que vous étalerez puis découperez en fines lamelles. Après une cuisson rapide, vient le moment le plus plaisant : l’enrobage de chocolat!

Personnalisez vos mikado pour plus de gourmandise #

Le véritable plaisir des Mikado maison réside dans la personnalisation. Une fois vos bâtonnets de pâte dorés et prêts, vous plongerez chacun dans du chocolat noir fondu. Mais pourquoi s’arrêter là ? Avant que le chocolat ne durcisse, roulez vos Mikado dans des toppings variés pour leur donner une touche unique.

Des vermicelles colorés, des noisettes concassées, de la noix de coco râpée ou même du pralin sont des options délicieuses. Laissez libre cours à votre imagination et créez des combinaisons qui raviront petits et grands lors de vos goûters ou comme encas sucré à toute heure.

Une recette facile et rapide pour tous les moments #

Préparer des Mikado maison ne requiert pas de compétences particulières en cuisine et peut être une activité amusante à partager avec les enfants. Le processus est simple : préparer la pâte, la découper, la cuire brièvement, puis procéder à l’enrobage et la personnalisation.

En moins d’une heure, vous pouvez avoir une trentaine de biscuits prêts à être dégustés ou à offrir. Ils sont parfaits pour accompagner une tasse de thé ou de café, ou simplement pour satisfaire une envie de sucre avec élégance et simplicité.

Voici une liste rapide des ingrédients nécessaires pour environ trente Mikado :

150 g de farine

15 g de sucre

1 pincée de sel

50 g de beurre

45 g de lait

Chocolat noir pour l’enrobage

Préparer des biscuits Mikado maison est une façon charmante de ramener un peu de magie et de nostalgie dans votre cuisine. Laissez-vous tenter par cette recette facile et ludique, et redécouvrez le plaisir des snacks faits maison qui raviront vos papilles et celles de vos invités.