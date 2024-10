Vous vous êtes déjà demandé où acheter votre baguette pourrait vous coûter une petite fortune ? découvrez les villes françaises où le pain est le plus cher

Les variations de prix de la baguette en France #

Une étude récente menée par Hello Fresh révèle que ces différences sont plus marquées qu’on ne le pense.

Traditionnellement, on pourrait penser que Paris, avec son prestige et son coût de vie élevé, serait la ville où la baguette atteint des sommets. Cependant, l’étude montre que Strasbourg partage le podium avec la capitale en termes de prix élevés.

Où le pain coûte-t-il le plus cher ? #

À Paris et à Strasbourg, le prix moyen d’une baguette s’élève à 1,19 euro. Mais certaines boulangeries parisiennes grimpent jusqu’à 1,45 euro. Strasbourg, en revanche, affiche une plus grande uniformité dans ses prix, évitant les extrêmes observés à Paris.

Derrière ces deux villes, Bordeaux et Lille affichent également des prix élevés avec des moyennes respectives de 1,12 euro et 1,10 euro. Nice n’est pas loin derrière, avec un prix moyen d’une baguette à 1,08 euro.

Et où est-elle moins onéreuse ? #

Marseille et Nantes offrent un visage différent avec des prix sous la barre du euro. À Marseille, le prix moyen d’une baguette est de 0,97 euro, avec des prix allant jusqu’à 0,80 euro. Nantes suit une tendance similaire, rendant le pain plus accessible financièrement.

Cette variabilité des prix entre les villes peut s’expliquer par plusieurs facteurs locaux tels que le coût des loyers ou la stratégie commerciale des boulangeries. La Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française souligne également l’impact des coûts de production comme le blé, la farine, le beurre et l’énergie, ainsi que les salaires.

Cette étude met en lumière non seulement les variations de prix géographiques mais aussi les défis auxquels les boulangers sont confrontés. Avec des marges moyennes de 8% et des coûts variables, chaque boulangerie doit naviguer entre tradition et adaptation économique pour maintenir sa part de marché tout en délivrant ce produit emblématique de la culture française.

