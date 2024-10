Découvrez comment réaliser des cannelés aux marrons glacés, une recette simple qui ravira vos papilles

Les secrets d’une gourmandise automnale #

Idéale pour les soirées d’automne ou les fêtes de fin d’année, cette recette combine la texture croustillante et moelleuse du cannelé avec la douceur sucrée des marrons glacés.

L’association des marrons glacés avec le rhum et la vanille crée une saveur riche et complexe, qui fait de ces petits gâteaux une excellente option pour accompagner un café ou une tasse de thé chaud.

Préparation pas à pas #

Commencez par préparer la pâte la veille. Faites chauffer le lait et le beurre jusqu’à ébullition. Pendant ce temps, dans un bol séparé, mélangez la farine et le sucre. Cette étape est cruciale pour obtenir une pâte lisse et homogène.

Ensuite, battez l’œuf et le jaune d’œuf, puis incorporez-les au mélange de farine et de sucre. Ajoutez progressivement le rhum et le mélange lait-beurre, tout en fouettant vigoureusement. Parfumez avec de l’extrait de vanille avant de laisser reposer la préparation au réfrigérateur pendant 24 heures.

Cuisson et dégustation #

Le jour suivant, préchauffez votre four à 250°C. Disposez des brisures de marrons glacés dans chaque alvéole d’une plaque à mini-cannelés, puis versez la pâte préparée la veille jusqu’aux quatre cinquièmes du moule. Cette technique garantit la texture unique des cannelés.

Après 15 minutes de cuisson à haute température, réduisez le feu à 180°C et laissez cuire pendant une heure. Une fois cuits, démoulez les cannelés immédiatement et servez-les tièdes pour apprécier pleinement leur texture croustillante et leur cœur fondant.

Voici quelques informations pratiques pour réussir vos cannelés :

Nombre de personnes : 6

Quantité : 18 cannelés

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 1 heure 15 minutes

Temps de réfrigération : 24 heures

Degré de difficulté : Facile

Avec ces conseils et cette recette, vous êtes prêts à impressionner vos invités lors de votre prochaine réception ou simplement à vous faire plaisir avec une gourmandise raffinée. Les cannelés aux marrons glacés, c’est l’assurance d’un moment de plaisir intense pour tous les amateurs de douceurs sucrées.