Redécouvrez les saveurs de votre enfance avec cette recette incontournable de l’escalope à la normande par norbert tarayre

La tradition culinaire à la française revisité #

Le chef Norbert Tarayre, connu pour ses prouesses culinaires, nous offre sa version personnelle de ce classique, enrichie par les astuces et les souvenirs de son grand-père.

Composée d’une escalope de veau tendre, de champignons frais et d’une onctueuse sauce crémée, cette recette est à la fois un hommage à la simplicité et à la richesse des saveurs françaises. L’association de la crème fraîche et du cidre, typiquement normande, crée une sauce enveloppante qui sublime le plat.

étapes clés pour une escalope parfaitement préparée #

La préparation de l’escalope à la Normande exige attention et précision, mais reste accessible même pour les cuisiniers amateurs. Le secret réside dans l’aplatissage de la viande, qui doit être fine pour une cuisson rapide et uniforme. Norbert recommande d’utiliser du papier cuisson pour aplatir les escalopes sans les abîmer.

La cuisson des escalopes est cruciale : elles doivent être dorées à la perfection. Le chef conseille de les arroser régulièrement avec le gras de la cuisson, ce qui leur confère une couleur appétissante et une texture juteuse. Une fois cuites, il est important de les laisser reposer quelques instant sur une grille avant de les servir.

La sauce à la normande, un délice régional #

La sauce est le cœur du plat et sa réussite est indispensable. Après avoir fait revenir les échalotes et déglacé au vinaigre de cidre, l’ajout du cidre et des jus de cuisson des champignons instaure une base riche et aromatique. L’introduction de la crème fraîche et la finalisation avec une noisette de beurre apportent une texture veloutée et riche en goût.

La petite astuce de Norbert : l’acidité du vinaigre aide à épaissir la crème, ce qui en fait une sauce onctueuse et liée, parfaite pour napper généreusement les escalopes et les champignons. Pour un résultat optimal, il est crucial de ne pas faire bouillir la crème après son ajout.

En complément des étapes décrites, voici une liste des ingrédients nécessaires pour réaliser ce plat classique :

300 g de champignons de Paris

150 g de riz basmati

2 escalopes de veau d’environ 150 g chacune

20 g de beurre pour la cuisson

4 cl de vinaigre de cidre

12 cl de cidre

50 cl de crème fraîche crue

Persil plat

Sel et poivre pour l’assaisonnement

En suivant ces conseils et en mettant du cœur à l’ouvrage, vous pourrez recréer chez vous une part de l’histoire culinaire française et ravir vos proches avec un plat chargé d’émotions et de saveurs. Bonne cuisine !