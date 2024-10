Découvrez les nuggets végétariens de McDonald’s : une innovation savoureuse répondant aux attentes des flexitariens

Une réponse aux nouvelles attentes alimentaires #

Introduits dans les 1.562 restaurants de France, ces nuggets sans viande s’inscrivent dans une tendance où 53% des Français déclarent avoir réduit leur consommation de viande ces trois dernières années.

McDonald’s saisit l’opportunité de cette évolution des habitudes pour enrichir son menu avec ces nuggets végétariens. Selon le groupe, ce lancement vise à répondre à la demande croissante pour des options alimentaires plus respectueuses de l’environnement et adaptées aux régimes végétarien et flexitarien.

Que contiennent réellement ces nuggets végétariens ? #

Les Veggie McPlant Nuggets sont le fruit d’une collaboration avec Beyond Meat, réputé pour ses substituts de viande à base de plantes. La recette comprend principalement des protéines de pois jaunes, enveloppées d’une panure faite de farines de blé et de maïs, avec une touche subtile de poivre et de céleri.

Le choix d’ingrédients s’inspire de l’un des produits emblématiques de McDonald’s, reflétant une stratégie d’innovation tout en restant fidèle à l’identité de la marque. Ces nuggets sont conçus pour être une alternative durable et savoureuse aux traditionnels nuggets de poulet.

Impact nutritionnel et environnemental #

Bien que les Veggie McPlant Nuggets soient une alternative à la viande, leur profil nutritionnel reste préoccupant pour certains experts. La chapelure et la friture contribuent à un apport calorique similaire à celui des nuggets de poulet classiques.

Il est également crucial de noter que, selon certaines études, beaucoup de substituts de viande sur le marché sont considérés comme des produits ultratransformés. L’UFC-Que Choisir évoque des risques liés à une augmentation des maladies chroniques dues à une consommation régulière de ces produits.

Voici un aperçu des autres produits végétariens sur le marché :

En somme, les Veggie McPlant Nuggets de McDonald’s illustrent bien les efforts des grandes marques pour s’adapter à un paysage alimentaire en mutation. Toutefois, les consommateurs sont invités à considérer aussi l’aspect santé de ces innovations, en plus de leur impact environnemental et éthique.