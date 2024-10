Les secrets de la brioche au sucre : réveillez vos goûters avec cette recette facile et irrésistible

Un classique revisité pour le plaisir de tous #

C’est une véritable étoile de la pâtisserie française qui éveille les papilles et enrobe les goûters de douceur. La version sucrée de ce pain brioché est particulièrement appréciée pour sa simplicité et son goût raffiné.

Rien de tel qu’une brioche au sucre faite maison pour retrouver les saveurs authentiques de l’enfance. Sa préparation, bien que simple, est un véritable rituel de patience et de précision, résultant en une texture aérienne et un goût sublimement enrichi par le sucre.

La recette pas à pas #

Commencez par mélanger dans un grand saladier 200ml de lait tiède avec 130g de sucre et 10g de levure de boulanger. Laissez ce mélange reposer pour activer la levure. Après environ quinze minutes, incorporez deux œufs entiers, une cuillère à soupe de vinaigre blanc et un peu de vanille liquide pour parfumer délicatement votre préparation.

Intégrez ensuite petit à petit 550g de farine tout en pétrissant votre pâte. Une fois que la pâte commence à prendre forme, ajoutez 130g de beurre mou et une pincée de sel. Continuez de pétrir jusqu’à obtenir une consistance lisse et homogène. Laissez ensuite la pâte reposer sous un linge propre jusqu’à ce qu’elle double de volume, une étape cruciale pour une brioche légère et aérée.

Des variantes gourmandes à explorer #

La brioche au sucre peut servir de base à une multitude de recettes réconfortantes et gourmandes. Par exemple, transformez-la en un délicieux pain perdu en trempant des tranches dans un mélange d’œufs battus, de lait et de sucre, puis en les faisant dorer à la poêle. Servez chaud avec une touche de miel ou de confiture pour un goûter ou un petit-déjeuner spécial.

Vous pouvez également expérimenter avec des roulés à la cannelle, en étalant la pâte à brioche, en la badigeonnant de beurre fondu et en saupoudrant de sucre et de cannelle avant de la rouler et de la découper en tranches. Cuites au four, ces petites douceurs caramélisées feront le bonheur de tous lors d’un café gourmand ou d’un thé festif.

Préchauffez votre four à 170°C avant de commencer.

Pour une brioche plus dorée, badigeonnez-la d’un mélange de jaune d’œuf et de lait avant la cuisson.

Utilisez du sucre perlé pour ajouter du croquant sur le dessus de votre brioche.

En suivant ces étapes simples, vous obtiendrez une brioche au sucre parfaitement dorée et irrésistiblement moelleuse. Que ce soit pour un goûter amélioré ou un petit-déjeuner en famille, cette recette facile est sure de conquérir tous les cœurs. Laissez-vous tenter par cette gourmandise sucrée et redécouvrez le plaisir des goûters faits maison.

