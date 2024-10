Vous pourriez avoir un trésor dans votre portefeuille! Découvrez cette pièce de 2€ de 2022 estimée à 1800€

Une pièce de 2€ rendant hommage à un illustre président #

Cette édition spéciale a immédiatement capté l’attention des collectionneurs et des amateurs de numismatique.

Conçue par l’artiste Joaquin Jimenez, la pièce présente un portrait solennel de Chirac entouré de symboles évoquant son impact sur la France et l’Europe. Ces éléments incluent le symbole de l’euro, un drapeau français, les dates clés de sa vie et le sceau de la Monnaie de Paris, conférant à cette monnaie une grande valeur symbolique et esthétique.

Deux versions, deux valeurs marchandes distinctes #

La pièce commémorative Jacques Chirac a été frappée en deux versions : une version courante et une version collector. La première, de qualité Brillant Universel (BU), a été produite à 10 millions d’exemplaires, tandis que la version Belle Épreuve (BE), beaucoup plus rare, a été limitée à seulement 10 000 exemplaires.

À lire Découvrez le miroir LED d’IKEA qui révolutionne l’éclairage intérieur : une fusion parfaite de style et d’efficacité

Alors que la version courante reste relativement accessible, la version BE est devenue un objet de désir pour les collectionneurs, avec des prix atteignant rapidement des sommets inattendus. Cette différence illustre l’importance de la rareté et de la qualité dans l’évaluation des pièces de collection.

Une ascension fulgurante de la valeur pour les collectionneurs #

Dès leur mise sur le marché, les pièces BE de Jacques Chirac ont suscité un grand intérêt. Les premières transactions se sont faites à un prix significativement supérieur au prix initial, et la valeur de ces pièces n’a cessé de grimper.

Actuellement, certains exemplaires de cette pièce peuvent se vendre jusqu’à 1800€, un montant impressionnant qui reflète non seulement la rareté de la pièce, mais aussi l’admiration persistante pour Jacques Chirac et son héritage politique.

Si vous pensez posséder cette pièce rare, voici quelques éléments à vérifier:

À lire Les secrets pour redonner éclat et blancheur à vos cadres de fenêtres jaunis sans effort

Le portrait en médaillon de Jacques Chirac doit être clair et détaillé.

Les symboles entourant le portrait doivent inclure l’euro, le drapeau français et les dates pertinentes.

La qualité de la frappe : les pièces en Belle Épreuve offrent un fini miroir exceptionnel.

Identifier ces caractéristiques pourrait signifier que vous détenez un trésor numismatique précieux. Avant toute tentative de vente, il est conseillé de consulter un expert pour une évaluation précise.

Cette pièce de 2€ commémorative de Jacques Chirac est un exemple parfait de la manière dont la numismatique peut croiser l’histoire politique, offrant aux collectionneurs non seulement un objet de valeur mais aussi une pièce de l’histoire contemporaine française. Que vous soyez un numismate chevronné ou un néophyte, gardez l’œil ouvert : vous pourriez être surpris par ce que contient votre portefeuille.