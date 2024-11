Découvrez comment préparer des noix de cajou au tamari avec votre Airfryer en moins de 20 minutes

Si vous cherchez une collation rapide, saine et délicieuse, les noix de cajou au tamari cuites à l'Airfryer sont la solution parfaite.

Introduction à la recette #

Non seulement elles sont prêtes en un clin d’œil, mais elles offrent aussi une alternative sans gluten et végétalienne.

Cette recette se distingue par sa simplicité et sa rapidité de préparation, nécessitant peu d’ingrédients tout en garantissant un résultat savoureux et croustillant.

Les ingrédients nécessaires #

Pour débuter, vous aurez besoin de quelques ingrédients simples pour créer ce snack parfait. Les quantités indiquées servent à préparer une quantité suffisante pour quatre personnes.

3 tasses de noix de cajou

2 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à café de chaque épice: paprika, cumin, coriandre en poudre

Sel et poivre selon votre goût

Étapes de préparation #

La préparation des noix de cajou au tamari est un jeu d’enfant. Commencez par préchauffer votre Airfryer à 180°C. Pendant ce temps, mélangez les noix avec l’huile d’olive et les épices jusqu’à ce que le tout soit bien enrobé.

Disposez ensuite les noix dans le panier de l’Airfryer et laissez-les cuire pendant 10 minutes. Après ce temps, secouez le panier pour remuer les noix et poursuivez la cuisson pendant 5 minutes supplémentaires ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes.

Variantes et personnalisation #

Cette recette est incroyablement flexible, vous permettant d’ajuster les saveurs selon vos préférences. Voici quelques variantes pour enrichir ou modifier le goût de vos noix de cajou :

Ajoutez un peu de sauce Sriracha pour une touche épicée.

Utilisez de l’huile de sésame au lieu de l’huile d’olive pour un arôme plus prononcé.

Intégrez un peu de miel pour une note sucrée.

Conservation et utilisation #

Une fois refroidies, conservez vos noix de cajou dans un contenant hermétique à température ambiante. Elles se conservent ainsi parfaitement bien jusqu’à deux semaines.

Vous pouvez déguster ces noix de cajou comme snack à tout moment de la journée, les ajouter à des salades pour un peu de croquant ou même les offrir comme cadeau gourmand fait maison.

Pourquoi choisir cette recette ? #

Opter pour les noix de cajou au tamari cuites à l’Airfryer, c’est choisir un snack sain et nutritif. Riches en protéines et en graisses insaturées, ces noix sont un excellent moyen de calmer la faim sans culpabilité.

De plus, cette recette respecte les régimes sans gluten et végétaliens, ce qui la rend idéale pour tous, que vous suiviez ces régimes pour des raisons de santé ou par choix personnel.