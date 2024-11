Découvrez comment réaliser des empanadas à la patate douce et au cheddar : une recette simple et savoureuse

Introduction à la recette #

Les empanadas à la patate douce et au cheddar sont la réponse parfaite. Avec leur texture croustillante à l’extérieur et leur garniture fondante à l’intérieur, ces petits chaussons d’origine latino-américaine sont un vrai régal.

La combinaison de la patate douce légèrement sucrée avec le piquant du cheddar crée une harmonie de saveurs qui séduit à chaque bouchée. Suivez ce guide pour maîtriser l’art de cette recette festive et délicieuse.

Les ingrédients nécessaires #

La base de tout bon empanada réside dans sa pâte. Pour celle-ci, vous aurez besoin de 250 g de farine, de 200 g de beurre doux, de 75 ml d’eau glacée, d’une cuillère à café de jus de citron vert, et d’un peu de sucre. Ces ingrédients garantissent une pâte friable et légère, prête à envelopper la savoureuse garniture.

La garniture, quant à elle, est un mélange riche et coloré composé de patates douces coupées en dés, d’oignon nouveau, de poivron vert, de cheddar râpé, et d’un mélange d’épices incluant cumin, piment de la Jamaïque et cannelle. Cette préparation est non seulement savoureuse mais aussi parfumée, ajoutant une dimension supplémentaire à chaque empanada.

Préparation et cuisson #

Pour commencer, préparez la pâte en mélangeant la farine, le beurre, le sucre, l’eau glacée et le jus de citron vert. Laissez reposer au frais. Pendant ce temps, préparez votre garniture en faisant rôtir les patates douces avec les épices et en mélangeant avec le cheddar et les autres ingrédients une fois cuits.

Étalez la pâte, découpez des disques et garnissez chacun d’une portion de farce. Scellez les bords après les avoir badigeonnés d’œuf battu, puis faites cuire au four jusqu’à ce que les empanadas soient dorés et croustillants. Servez chaud, accompagné de la sauce à la coriandre et au citron vert pour un contraste rafraîchissant.

Nombre de personnes : 4

Quantité : Pour 12 empanadas

Temps de préparation : 40 minutes

Temps de cuisson : 40 minutes

Temps de réfrigération : 2 heures 30

Degré de difficulté : Facile

Coût : Bon marché

Concocter des empanadas à la patate douce et au cheddar est une manière délicieuse de voyager à travers les saveurs du monde depuis votre cuisine. Que ce soit pour un dîner en famille, un apéritif entre amis ou même un pique-nique, ces petits chaussons épicés et croustillants sauront ravir tous les palais. Alors, n’attendez plus et essayez cette recette qui promet de devenir un favori!

