Découvrez les empanadas à la patate douce et au cheddar, une recette simple et délicieuse pour régaler vos invités

Introduction à une recette riche en saveurs #

La version que nous explorons aujourd’hui combine la douceur de la patate douce avec le caractère bien trempé du cheddar, pour un résultat surprenant et savoureux.

Cette recette, accessible à tous les cuisiniers, promet de transformer votre prochain repas en une véritable fête des papilles. Que ce soit pour un dîner entre amis ou un repas familial, ces empanadas seront à coup sûr au centre des conversations.

Les ingrédients clés pour réussir vos empanadas #

La réussite de ces empanadas réside dans la qualité des ingrédients utilisés. Pour la pâte, il vous faudra de la farine, du beurre doux, un peu de sucre et une touche de jus de citron vert pour lier le tout. L’eau glacée permettra d’obtenir une pâte bien homogène et facile à travailler.

Quant à la garniture, la patate douce est rôtie avec des épices comme le cumin et la cannelle, offrant un mélange de saveurs chaudes et réconfortantes. Le cheddar apporte une touche de gourmandise irrésistible, tandis que le poivron vert et l’oignon nouveau ajoutent une fraîcheur bienvenue.

Étapes clés de préparation #

Commencez par préparer la pâte en mélangeant la farine, le sucre, le sel et le beurre, puis ajoutez l’eau et le jus de citron vert. Laissez reposer au frais. Pendant ce temps, rôtissez les patates douces avec les épices et l’huile d’olive. Après refroidissement, mélangez-les avec le cheddar, les oignons nouveaux, et un peu de jus de citron vert.

Étalez la pâte, découpez les disques et garnissez chacun d’eux avec la préparation. Scellez bien les bords après les avoir badigeonnés d’œuf battu, puis laissez reposer au réfrigérateur avant de cuire au four jusqu’à ce que les empanadas soient dorés. Servez chaud accompagné de la sauce à la coriandre et au jalapeno pour un contraste de saveurs explosif.

Nombre de personnes : 4

Quantité : Pour 12 empanadas

Temps de préparation : 40 minutes

Temps de cuisson : 40 minutes

Temps de réfrigération : 2 heures 30

Degré de difficulté : Facile

Coût : Bon marché

La préparation d’empanadas à la patate douce et au cheddar est une belle opportunité de découvrir de nouvelles saveurs tout en s’amusant en cuisine. N’hésitez pas à personnaliser la recette en ajoutant des ingrédients selon vos goûts ou ce que vous avez sous la main. Bonne dégustation !

