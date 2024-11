Retraites chamboulées en novembre : combien de jours avant de recevoir votre pension ?

Quand votre pension de retraite arrivera-t-elle en novembre ? #

Cette année, les dates de réception des pensions subissent des ajustements à cause des jours fériés et des week-ends.

Les pensions de l’Agirc-Arrco sont désormais programmées pour le lundi 4 novembre 2024, tandis que la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) effectuera ses virements le vendredi 8 novembre. Ces changements demandent une vigilance accrue pour une gestion financière sans accroc.

Implications des nouvelles politiques économiques sur les retraites #

Le contexte économique actuel et les décisions gouvernementales influencent directement les finances des retraités. Le projet de budget pour 2025 envisage de reporter l’augmentation annuelle des pensions de base, ce qui pourrait économiser environ 4 milliards d’euros.

En plus de retarder les augmentations, des recommandations ont été faites pour augmenter la contribution sociale généralisée (CSG) et supprimer certaines réductions fiscales pour les retraités les plus aisés. Ces mesures pourraient réduire le pouvoir d’achat de nombreux retraités, les obligeant à revoir leur budget.

Une lueur d’espoir : l’augmentation des pensions complémentaires #

Malgré les défis économiques, les retraités peuvent se réjouir d’une augmentation de 1,6 % des pensions complémentaires versées par l’Agirc-Arrco, effective dès le mois de novembre. Cette hausse, bien que modeste, est une aide bienvenue pour environ 14 millions de bénéficiaires.

Il est crucial pour les retraités de prêter attention aux nouvelles dates de versement pour éviter toute surprise. L’adaptation à ce nouveau calendrier est essentielle pour maintenir une gestion financière équilibrée.

En résumé, voici les points clés à retenir pour les retraités en novembre :

Les pensions Agirc-Arrco seront versées le lundi 4 novembre 2024.

La Cnav avance son virement au vendredi 8 novembre.

Une vigilance accrue est recommandée pour vérifier la réception des fonds.

Face à ces changements, les retraités doivent rester informés et préparés. L’anticipation et la gestion proactive de leurs finances leur permettront de naviguer sans encombre à travers ce mois de transitions financières. Assurez-vous de consulter régulièrement vos comptes et de planifier en conséquence pour maintenir votre sérénité financière.