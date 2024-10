Voici comment élever vos dîners avec cette recette facile de champignons farcis au fromage

Introduction à une recette pleine de saveurs #

Ce plat combine la douceur des champignons de Paris avec le caractère riche et fondant du fromage.

Cette recette est non seulement délicieuse mais également facile à réaliser, ce qui en fait une option parfaite pour les cuisiniers de tous niveaux. Suivez ces étapes simples pour préparer un plat qui ravira vos papilles et celles de vos convives.

Les ingrédients nécessaires #

La qualité des ingrédients est primordiale pour cette recette. Vous aurez besoin de 24 champignons de Paris frais, 25 g de fromage frais crémeux, une gousse d’ail, un peu de gruyère pour le gratin, de l’huile d’olive, du persil frais et du poivre pour rehausser les saveurs.

Choisir des champignons de qualité est essentiel. Ils doivent être fermes, avec un chapeau bien clos autour du pied, signe de leur fraîcheur. Le fromage frais doit être onctueux pour faciliter le mélange et la farce, tandis que le gruyère apportera une touche savoureuse une fois gratiné.

Préparation et cuisson des champignons #

Commencez par préchauffer votre four à 200°C. Nettoyez les champignons en les brossant légèrement pour enlever toute trace de terre. Détachez les pieds des chapeaux et creusez légèrement l’intérieur des chapeaux à l’aide d’une petite cuillère pour faire de la place à la farce.

Hachez finement les pieds des champignons et l’ail. Dans un bol, mélangez-les avec le fromage frais, ajoutez l’huile d’olive, le persil haché et une pincée de poivre. Farcissez les chapeaux des champignons avec cette préparation et saupoudrez de gruyère râpé. Disposez-les sur une plaque et enfournez pour environ 12 minutes, jusqu’à ce que le fromage soit bien doré et bouillonnant.

Nombre de personnes : 4

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 15 minutes

Degré de difficulté : Facile

Coût : Abordable

Cette recette de champignons farcis au fromage est une véritable célébration des textures et des saveurs, offrant un plat chaleureux et accueillant, parfait pour toute occasion. N’oubliez pas que vous pouvez varier les fromages selon vos préférences ou ajouter d’autres herbes pour personnaliser le plat à votre goût.

Alors, n’attendez plus pour essayer cette recette qui promet de transformer vos repas en moments de plaisir gastronomique. Bon appétit !