Recette du poulet adobo à la sauce soja de Laurent Mariotte, une explosion de saveurs garantie

Les secrets de la recette traditionnelle du poulet adobo #

C’est une recette qui mêle habilement douceur et acidité, avec un fond d’épices qui ne laisse personne indifférent. Ce plat est idéal pour un repas familial ou entre amis, promettant à chaque fois un voyage culinaire mémorable.

Laurent Mariotte, célèbre pour ses recettes accessibles et savoureuses, propose sa version de ce plat iconique. Chez lui, la marinade se compose de vinaigre, de sauce soja, d’ail, de poivre noir et de feuilles de laurier. Cette composition spécifique apporte au poulet une tendreté et des saveurs qui se marient à la perfection.

Préparation pas à pas du poulet adobo #

Pour concocter ce plat pour quatre personnes, commencez par préparer vos ingrédients. Vous aurez besoin de cuisses de poulet, d’oignon, d’ail, de sauce soja, de sucre, d’eau, de vinaigre d’alcool blanc, de feuilles de laurier, de poivre noir en grains, d’huile de pépins de raisins, de sel et de poivre du moulin. L’oignon et l’ail doivent être émincés et écrasés respectivement.

Dans une cocotte, mélangez la sauce soja, l’eau, le sucre, l’huile et le vinaigre. Ajoutez l’ail, l’oignon, le laurier et le poivre concassé. Déposez les cuisses de poulet dans la cocotte, portez à ébullition puis réduisez le feu et laissez mijoter. Après 30 minutes de cuisson couverte, retournez les cuisses de poulet et continuez la cuisson pendant 15 minutes avant de découvrir pour les dernières minutes. Servez chaud pour une expérience gustative optimale.

Idées d’accompagnements originaux pour le poulet adobo #

Le poulet adobo se savoure généralement avec du riz cuit à la vapeur, qui absorbe les sauces et rehausse les saveurs du plat. Cependant, pour ceux qui désirent sortir des sentiers battus, il existe d’autres accompagnements qui peuvent enrichir votre repas. Des haricots verts sautés à l’ail, par exemple, ajoutent une touche de fraîcheur et de croquant.

Si vous aimez les contrastes, optez pour une salade de mangue verte, dont la douceur et l’acidité complètent parfaitement le goût prononcé du poulet adobo. Pour une option plus consistante, les aubergines grillées nappées de sauce tomate et d’oignon constituent un choix robuste et savoureux.

Voici quelques suggestions supplémentaires pour enrichir votre table :

Salade de papaye verte épicée

Pickles de légumes rapide

Riz noir aromatisé au lait de coco

Purée de patates douces au gingembre

En suivant ces conseils et en utilisant la recette de Laurent Mariotte, vous êtes assuré de présenter un plat qui éveillera les sens et transportera vos invités en plein cœur des Philippines. N’oubliez pas de bien mariner le poulet pour qu’il s’imprègne des arômes et devienne irrésistiblement savoureux. Bon appétit !